Selon eXputer et ses sources :



- La Xbox Series X Digital sortirait bien cette année.

- Pas de lecteur disque donc, et couleur blanche

- Devrait sortir cet été mais probable report pour la rentrée

- Le gros détail : contrairement aux plans initiaux de Microsoft (via les docs de l'affaire ABK), Xbox aurait abandonné son intention du prix de 499$ mais avec 2To pour finalement rester sur du 1To, mais à un prix moins élevé (449 ou 399$).



(pour le dernier point, ça reste le bon choix)