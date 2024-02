Inconnu de la plupart il y a encore une semaine, le journaliste brésilien Pedro Henrique Lutti Lippe a eu l'occasion de faire parler de lui en balançant selon ses propres sources (certaines proches des développeurs/éditeurs) le report de la Switch 2 pour début 2025, avant que Eurogamer et VGC ne prennent le relais. Et il vient de récidiver, selon ses infos récupérées en fin de semaine dernière. Février : Partner Direct (bon c'est officiel maintenant) Mars : Indie Showcase Avril : Nintendo Direct, possiblement mini (uniquement Switch 1) Juin : Reveal Switch 2 C'est LONG PUTAIN !

posted the 02/20/2024 at 08:03 PM by shanks