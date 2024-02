Pour ceux qui sont toujours intéressés par le sort d'OpenLara et de mes autres projets, ils sont en attente. Depuis un an, je suis occupé par un projet de rêve qui est devenu le point culminant des 8 dernières années de ma vie - Tomb Raider I-III Remastered



Je remercie les dirigeants de @SaberGames de m'avoir fait confiance pour diriger le projet et rassembler une équipe de rêve composée de vrais fans. Merci à @AspyrMedia de nous avoir fourni le code source de leurs portages Mac. Un grand merci à Digital Forms de nous avoir aidés, vous êtes de grands pros !



Dès le début, nous avons eu une liberté totale et nous nous sommes fixé un objectif impossible à atteindre, qui ne pouvait être abordé que par une petite "équipe de développement" de fous, prêts à travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 l'année prochaine, avec une vision absolue de ce que nous faisons et de ceux pour qui nous le faisons



Merci aux développeurs originaux et à la communauté, nous avons lu avec impatience TOUS vos commentaires, interviews, critiques et réactions. La responsabilité envers vous tous était plus importante que la peur des délais et la quantité folle de travail.

C'est d'ailleurs une surprise carn'est pas un inconnu. Ce développeur chevronné qui a déjà travaillé sur une poignée de titres et avant tout connu pour être un grand fan de Tomb Raider dont il a remasterisé officieusement les cinq premiers opus de la franchise et qu'on retrouve à la manœuvre du projet OpenLara.Pour mémoire, OpenLara est un projet open source visant à porter le premier Tomb Raider sur de nombreuses plateformes ! Retrouver aujourd'hui Timur Gagiev à la tête des portages officiels des premiers opus de Tomb Raider est une véritable consécration.Sur son compte X, XProger. Timur Gagiev a partagé sa joie et a tenu à remercier les développeurs des jeux d'origine et les fans, tout en précisant que pour le moment OpenLara était entres parenthèses