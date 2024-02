7 )- Encore un boss en boule Morphing, vous allez devoir bousiller le dispositif rouge dans la machine. C'est un peu compliqué à expliquer alors je vous laisse avec la vidéo, mais c'est un boss assez technique et il faudra faire attention de ne pas tomber sur les rails électriques en dessous car on prend très cher sinon !(Désolé je n'ai pas trouver de vidéo illustrant le combat)6)C'est un boss assez chiant car le combat se situe dans l'eau et vos mouvement sont limités bien que la super combinaison vous aidera malgré tout. En gros, c'est le même principe que pour les hydrosaure de base mais en beaucoup plus gros. Le boss ne cessera pas de vous foncer dessus et il faudra bien éviter car ses charges font très mal. Il m'a fait un peu galérer je dois bien l'admettre.5)- Le boss le plus impressionnant du jeu, il est plus long que difficile car il a beaucoup de vie et avant de pouvoir le blessé, il faudra bien analyser ses points faibles. Il faudra réussir dans un premier temps à le mettre genoux à terre, une fois réussi le plus dur reste à venir. Un passage qui m'a bien fait criser est quand on est en boule Morphing, le timing pour s'éjecter est ultra serré et souvent je tombais et rebelotte à grimper sur lui...4)- Le dernier boss du jeu est pas forcément le plus difficile mais tout de même dans le top 5 ce qui n'est pas rien ! Le principe reste le même que les fois précédentes mais un timer fait son apparition donc il faudra se grouiller. Au début vous ne pourrez pas la toucher car elle se protège dans une bulle de phazon, vous devrez attendre qu'elle lance ses projectiles pour pouvoir les absorber et charger votre arme en phazon.La principale difficulté de ce boss est qu'elle fait juste ultra mal, surtout avec son rayon de phazon, votre vie peut fondre comme neige au soleil en un rien de temps !3)- Plutôt impressionnant aussi, l'empereur ING est la deuxième forme de ING la plus puissante. Il faudra souvent changer de mode de tir pour pouvoir le blessé, toucher son œil qui est son point faible. Le boss fait bien entendu ultra mal, pour changer... C'est un combat long et difficile, n'espérez pas le détruire en 5 minutes.2)- Un boss qui m'a fait ultra galéré car je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire pour le blessé, étant assez jeune à la sortie du jeu. Mais même en ayant compris par la suite, à savoir se mettre en boule Morphing et lui mettre des bombes quand il nous aspire, ça n'est pas une sinécure ! Le combat est long, l'un des plus long du jeu d'ailleurs mais surtout on a peu de vie à ce moment du jeu donc on peut crever très vite. Quand il disparaît dans la terre, c'est ultra relou car plusieurs vers sortent en même temps et peuvent vous toucher facilement. Heureusement la récompense une fois ce monstre tué sera des plus belles !1)- Pour moi ya même pas débat, c'est LE boss que je trouve le plus difficile du jeu, j'ai même failli abandonner le jeu tellement il m'a cassé les couilles. J'ai lu sur des forums également que ce boss était réputé pour être un des plus durs de toute la série des Prime et à vrai dire je comprends pourquoi ! C'est véritablement quand il se transforme en boule Turbo qu'il est le plus horrible car il attaque à une vitesses presque surhumaine, et qui fait énormément de dégâts au passage.Il m'a tué au bas mot une trentaine de fois je dirais, j'ai réellement péter un câble sur lui ! Je pensais parfois pouvoir être safe en me mettant sur la colonne et bah que nenni, il peut la détruire, une horreur je vous dit...Voilà, ainsi s'achève ce top sur les boss de MP2 Echoes, j'espère qu'il vous aura plu, à bientôt pour un prochain top !Première partie