Avant tout pour commencer, ce top sera en deux parties car il est assez long. Comme j'avais fait pour Dark Souls ou Bloodborne, j'avais envie de vous proposer ce genre de top pour un jeu que j'affectionne particulièrement et pour une série pour laquelle je parle rarement, Metroid Prime !17 )- C'est un boss optionnelle que vous pourrez retrouver si vous reveniez au vaisseau après avoir avancé dans le jeu. C'est le boss le plus faible à vaincre et vous pouvez même quasi le one shot en utilisant le rayon sombre et ensuite le rayon de lumière !(Désolé, je n'ai pas trouver de vidéo illustrant le combat...)16)- Bien que sa version Sombre soit plus résistante, comme systématiquement dans MP2, vous devriez en venir à bout très rapidement.15)- Un boss déjà un petit peu plus compliqué que les précédents mais rien d'insurmontable. Il faudra quand même faire attention à bien rester dans la bulle d'oxygène pour ne pas perdre de la vie bêtement bien que le ING sauteur tirera sur vous des lasers pour vous empêcher de rependre de la vie. La bestiole étant assez vive, vous devrez également faire gaffe à pas la perdre de vue et bien penser à la lock.14)- La version dark de Samus n'est pas un boss à prendre à la légère surtout son attaque ou elle saute en l'air qui fait énormément de dégâts, très rapide, les missiles ne vous serons d'ailleurs presque d'aucune utilité !13)- Un boss un peu relou car il aura la possibilité de vous attirer à lui pour vous blessé, d'où son nom. Il faudra aussi l'empêcher de se regen de la vie avec les espèces de tubes électriques. L'arène étant petite, l'éviter quand il vous fonce dessus est assez délicat.12)- Cette espèce de scolopendre géant dans le désert d'Agon Sombre a été véritablement mon premier vrai obstacle. L'ennemi est résistant, et il fait assez mal. Il faudra lui tirer "dans le cul" genre littéralement car la boule violette c'est son point faible. Toute sa tête et son corps sont invulnérable à vos attaques.11)- Un boss un peu spécial car il s'agit d'un "puzzle" plus qu'un véritable combat. Mais c'est assez technique et pas du tout évident la première fois. Je me souviens avoir assez galéré contre lui.10)- Même principe que le boss Arachnéen, en boule Morphing vous devrez grimper le long des monorails pour activer les connecteurs et tuer la bestiole. Cependant, le parcours change à chaque fois, et devient de plus en plus difficile et long au fur et à mesure du combat. Autre chose qui rajoute de la difficulté et qu'on perds de la vie en continue même si ya quelques bulles d'oxygène pour nous permettre de respirer un peu.9)- Bah c'est la même mais en plus balèze car elle a maintenant le super turbo, et l'invincibilité en prime. De plus, elle peut disparaître de votre viseur ce qui la rend assez chiante car lors du combat elle le spamme quand même pas mal de fois, heureusement le Viseur Sombre sera votre meilleur atout dans cette situation. Évitez à tout prix ses attaques au Phazon car ça fait extrêmement mal !8 )- Un combat assez long qui mettra votre patience à rude épreuve. La principale difficulté du boss et qu'il arrêtera pas de vous balancer ses insectes ultra relou qui vous harcèlent durant le combat, rendant l'affrontement un peu délicat. Pour sa premiere forme, c'est pas très compliqué, il faudra attendre que le boss veuille bien sortie sa petite tête pour la pruner. Les choses se compliquent sous sa deuxième forme car la larve devient adulte, et s'apparente à un genre de papillon géant. Il faudra passer derrière lui avec le grappin pour le blessé à l'arrière, tout en évitant de tomber dans l'eau empoisonnée de l'Ether Sombre. Un combat en deux étapes donc qui m'a bien vallut quelques morts au compteur x)Voilà pour cette première partie, la suite et fin probablement demain soir je verrai si j'ai le temps !Voilà pour cette première partie, j'espère que ça vous aura plu, la suite et fin demain soir si j'ai le temps !