Sony Hardware Top 5 Q3 (meilleures ventes)

Top 3 (sur une année calendaire)

Résultats du troisième trimestre de l'exercice 2023 (1er octobre - 31 décembre)

Résultat par segment pour le troisième trimestre

Historique Hardware (ventes annuelles & trimestrielles)

Historique Software (ventes annuelles & trimestrielles)

Top 20 Software (1st Party)

Résultats de la division Gaming (Revenus & Profits)

a publié ses résultats du troisième trimestre se terminant le 31 décembre pour l'année fiscale 2023.Le constructeur japonais a désormais vendu environ 55 millions (54,8 précisément contre 57,2 pour la PS4 à l'époque) dedans le monde depuis le lancement de la machine.Bien aidée par les promotions, la sortie dequi a fait 10 millions au passage en 3 mois et demi et du modèle8,2 millions de consoles ont été distribuées durant ce dernier trimestre.Du coté software, il s'est vendu 89,7 millions sur PS5 et PS4 durant ce trimestre, dont 16,2 millions pour les jeux first party. Autre information, la totalité des ventes en démat représentaient 66%.Pour finir il y a désormais 123 millions d'utilisateurs actifs sur le PSN.1-PS4 (FY2016) : 9.70 millions d'unités2-PS4 (FY2017) : 9.003-PS4 (FY2015) : 8.405-PS4 (FY2019) : 8.101-PS2 ( 2002 ) : 24.60 millions d'unités3-PS1 ( 1998 ) : 22.50■Chiffre d'affaires : 3.747,5 milliards ¥ / 25,34 milliards $■Bénéfice d'exploitation : 463,3 milliards ¥ / 3,13 milliards $■Bénéfice net : 363,9 milliards ¥ / 2,46 milliards $(en termes de revenus)1-PlayStation2-Entertainment, Technology & Services3-Imaging & Sensing Solutions4-Sony Music5-Sony Pictures6-Financial Services7-Other(en termes de bénéfice)1-Imaging & Sensing Solutions2-PlayStation3-Financial Services4-Entertainment, Technology & Services5-Sony Music6-Sony Pictures7-Otherrevoit son objectif de départ à la baisse, maintenant c'est 21 millions au lieu de 25, le constructeur s'attend donc à écouler 4.6 millions lors du quatrième trimestre (du 1er janvier au 31 mars 2024).annonce que la franchisec'est plus de 50 millions d'exemplaires vendus aux consommateurs.