Là encore je met en blog car ça manque de matières premières. En gros, Jeff Grubb qu'on ne présente plus a indiqué selon ses sources que Capcom planchait sérieusement au retour de Dino Crisis. Mais PROBLÈME : ce qu'il a entendu sur le sujet date d'avant le reveal de Exoprimal donc il ne peut qu'espérer que ce dernier ne soit pas un spin-off de Dino Crisis ayant pris une autre forme, mais dans le cas contraire, on peut reprendre espoir sur un chantier en cours. Coïncidence : Capcom a récemment lancé un sondage pour savoir si Dino Crisis faisait partie des licences dont les fans souhaitent le retour. (à votre avis, les mecs...)

posted the 02/08/2024 at 02:57 PM by shanks