Ou plutôt espoirs.



En bref, Stellar Entertainment est une boîte proche d'EA, ayant développé Burnout Paradise Remastered tout en faisant de l'aide au développement sur NFS Hot Pursuit Remastered et le dernier NFS Unbound.



Les mecs viennent de balancer un tweet expressément cryptique pour "nous donner (un peu bizarrement) des informations privilégiées sur ce sur quoi nous travaillons, sans réellement vous dire sur quoi nous travaillons", ajoutant (je mets en anglais sinon le teasing n'a pas de sens) :



"And the bosses*still* haven’t issued any take downs ! Happy days!"



Et :



"Vous êtes sur le point d’être embouti par l’arrière"



Deux potentiels références à Burnout donc on croise les doigts, surtout qu'à un moment, faut dire les choses : Need for Speed, c'est mort.



Maintenant j'espère que les mecs nous offriront un épisode sans monde ouvert avec uniquement des circuits comme la trilogie d'origine...



Limite, Burnout 3 Remake, je prend sans prob.