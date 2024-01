Rapido, bouffe time. Selon AI Shark, anciennement GameShark, société spécialisée à l'époque dans les codes de triche et qui s'est reconverti dans les périphériques "d'aide au gameplay sous IA" (le progrès). Dans son dernier communiqué, AI Shark annonce qu'ils relanceront pleinement la marque GameShark à la rentrée 2024 pour, je cite, "correspondre au lancement de la Switch 2 en septembre 2024". Pincettes comme d'hab mais vivement le point fiscal de Nintendo en avril pour que les plans commencent à se préciser.

