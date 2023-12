Votre aventure dans FEROCIOUS commence à votre réveil sur le rivage d’une île mortellement dangereuse, après le naufrage de votre bateau. Vous êtes quelques survivants à faire face à des créatures préhistoriques et des mercenaires armés. Dans le monde perdu de FEROCIOUS, combattez pour survivre, explorez des environnements hostiles et dévoilez les sombres secrets cachés derrière un paysage énigmatique et intemporel.CaractéristiquesUn environnement préhistorique immersif et époustouflant.Un monde dynamique, interactif et regorgeant de vie à explorer.Livrez des combats intenses à l’aide d’une large panoplie d’armes personnalisables.Étudiez, combattez ou liez-vous d’amitié avec des créatures préhistoriques et fantastiques.prevu pour 2024