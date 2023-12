Comme j'avais fait pour l'opus de 2018, il en sera de même pour celui de 2022, à savoir un top 10 des boss que j'ai trouvé les plus difficiles dans le jeu.10)- La Malévole est un boss un peu particulier car se déroulant en plusieurs étapes. C'est une espèce de Draugr bien plus balèze que les autres avec une grosse barre de vie. Dans les niveaux de difficulté les plus élevés, il peut vous tuer en quelques coups seulement. Il pourra également faire appel à des renforts mais les tuer eux n'entamera pas du tout sa barre de vie, ce qui fait que pour le tuer, il faudra uniquement se concentrer sur lui.Il sera à affronter en tout 4 fois dans les puits de Draugr pour obtenir la récompense.9)- L'amalgame de Givre ou de Feu est un boss qu'on retrouve plusieurs fois dans le jeu, surtout dans les zones annexes. Pour le blessé, il faudra attaquer son "œil" quand celui ci brillera afin qu'il soit étourdi pour ensuite le frapper. Mais vous n'avez qu'une fraction de seconde pour réagir car l'œil brille très peu de temps.Une fois sa barre de "stun" remplie, il faudra détruire les totems le plus vite possible pour qu'il rende l'âme, à faire plusieurs fois. C'est un boss qui m'a donner pas mal de fil à retordre car il est stressant et il faut vite agir, et ses attaques sont très dangereuse, notamment quand il fonce sur vous sans prévenir ! La seule différence notable entre les deux versions est que celui de Givre vous ralentit quand celui de feu vous brûle et vous fait perdre de la vie.8 )- J'avais hâte de l'affronter celui là tant il était horripilant. Pour le battre, les autres armes sont inutiles et il faudra utiliser la Lance Draupnir pour le blessé. Hemdall est très rapide et verra vos coups arriver à l'avance, il faudra pour cela faire preuve de "stratégie" et réussir à le duper.Si le début du combat n'est pas très difficile, la suite va rapidement se corser car il sera beaucoup plus dangereux, rapide, et ses attaques aux bifröst seront mortelles et il peut vous régler votre compte en quelques coups.Un personnage qui m'a beaucoup rappeler Helios dans God of War 3 pour l'aspect "hautain" du personnage. Ce qui fait qu'on prend plaisir à le défoncer !7)- Thor est un des meilleurs boss du jeu, mais c'est surtout son combat final que j'ai surkiffé mais il est pas simple. Logique sinon il serait pas dans ce top. Thor attaque vite malgré son aspect balourd et son Mjölnir est délicat à esquiver. Ses attaques électriques font de lourd dégâts et peuvent vous immobiliser, ses coups sont puissants et dévastateur. Il peut également attaquer à mains nues mais là encore il est redoutable.6)- Ou Fenrir pour les intimes, Garm est le loup géant enchaîner dans les profondeurs de Hellheim que Atreus va libérer malgré lui, et déclencher un sacré bordel au passage. Si au début, vous devrez le fuir, vous finirez par l'affronter pour ce qui est à mon sens le meilleur combat du jeu tant il est impressionnant.Garm a beaucoup de vie, et vous devrez tirer avec la hache sur ses chaînes qui brillent afin de le renverser pour pouvoir le blessé. Mais le sale cabot ne se laissera pas faire du tout.Il pourra vous mordre, vous donner des coups de pattes, mais également vous latter avec ses chaînes, son attaques la plus dévastatrice. Je me suis senti assez déstabiliser au début face à ce boss tant il est imposant !5)- Sorte de "parasite" relier à un arbre et qui empêche Freya de quitter Midgard. Kratos et Freya devront affronter cette créature pour lever la malédiction de Freya. Nidhogg est un genre de guivre ultra bien fait au passage et qui est bien chaud à affronter.Il attaque avec sa gueule, ses pattes et crache de la "glace" un peu partout pour tuer Kratos. C'est un vrai sac à PV et il va falloir jouer de l'esquive et jongler avec soit le feu soit la glace pour le déstabiliser quand il est sur l'arbre. Il est vif et changera souvent de position pour tenter de vous prendre en traître dans le dos, une belle saleté !4)- Reine des Elfes Blancs, tout comme le roi Elfe Noir du précédent, elle intervient assez tôt dans le jeu, ce qui fait que vous avez peu de vie et peu d'attaques pour la blessée, ce qui la rend encore plus redoutable. Je l'ai même trouvé plus balèze que le roi Elfe Noir.Elle a beaucoup d'attaques, à distance comme au corps à corps et son AOE est dévastatrice et il faudra vite lui asséner un coup de bouclier pour l'interrompre. Elle attaque sans relâche, et à une vitesse folle, vous laissant aucun répit, et devient une vrai furie à la fin de sa vie. J'avais plus de vie et plus de res à la fin du combat de mémoire....3)- Le Dévoreur de cadavres a un nom qui fait froid dans le dos n'est ce pas ? C'est un dragon de glace qui a élu domicile à Vanaheim, dans le cratère, une zone "secrète". C'est un boss optionnel est un des plus fort du jeu, je le met top 3 sans difficulté.Il a pas énormément de vie mais il fait de gros dégâts, il faut être minimum niveau 5 pour pouvoir l'affronter, autrement c'est quasiment impossible même si j'ai failli l'avoir au niveau 4 après que j'ai crevé une vingtaine de fois, j'ai finalement décidé de revenir plus tard.Bref, ses attaques sont mortelles, particulièrement son souffle de glace ou quand il fonce sur nous dans les airs. C'est un vilain dragonnet et même si moins impressionnant que celui de 2018, il le ridiculise niveau difficulté x)2)- On passe deux crans au dessus par rapport au boss précédent car celui là, le Roi Berserker est tout simplement horrible à battre. C'est même trop pour être honnête avec vous, tant c'est un sac à PV et que le combat est horriblement long et difficile, que ça ferait même rougir un boss de Dark Souls.Lui peut vous tuer en quelques coups quand vous, vous devez lui en mettre 50, et ce même à haut niveau, il restera un véritable obstacles pour vous. Bon, j'avoue j'en avais tellement marre de crever à la fin que j'ai activé le chekpoint des boss, ça fait un peu couille molle je vous l'accorde mais je ne m'amusais plus à force, c'est une horreur je vous dit !!!1)- Remember Sigrun du précédent, déjà horrible n'est ce pas ? Bah sachez que c'est de la merde en sachet comparer à cette horreur venue tout droit des enfers ! Pour faire court, c'est une abomination, et je pèse mes mots. C'est un des boss les plus difficiles que j'ai eu affronter dans ma vie de gamer, et elle a dû me tuer plus d'une cinquantaine de fois. Elle est immonde, c'est non seulement un sac à PV mais elle perd très peu de vie à nos attaques, et ce même avec les runiques.Elle attaque avec du feu, du bifröst, de la glace bref tout pour nous emmerder et nous faire jeter la manette dans la télé. Elle est horriblement difficile et pas forcément amusant à affronter, tant c'est un sac à PV de l'angoisse. Elle est tellement infernale que j'ai baissé la difficulté pour la tuer, j'étais en défi je crois, plus le temps pour ces conneries ! Santa Monica ont fumer pour ce boss, mais vraiment. A ranger du côté de Artorias de DS niveau immondice de difficulté.Voilà, j'espère que ce top vous aura plu, hésitez pas à me dire dans les commentaires quel boss vous, vous auriez mis même si j'imagine qu'il ya forcément quelques un de cette liste xD