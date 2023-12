Jeux Video

Selon les données du leak Rockstar de ce week-end, en lien avec la fuite du code source de GTA V.



5 trucs annulés par Rockstar sont évoqués :



- Agent (on savait)

- Bully II (on savait)

- Plusieurs extensions solo de GTA V (ça fait toujours mal)

- Midnight Club 5

- et donc GTA Tokyo, spin-off spécialement conçu pour la PS2



Probablement une transition avant GTA IV, comme le fut GTA London à l'époque.