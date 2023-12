Animes

https://niindo64.com/2023/12/14/anime-critique-attaque-des-titans-s4-3/



Une hype tuée dans l'œuf ? Mon article originel

MAPPA dans la tourmente





Partie 1 : Le grand terrassement

Partie 2 : L'attaque finale des Titans





Ce plan est divin Ce plan est divin

Un épilogue clivant





Conclusion