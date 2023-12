Il s'agit de peaufiner le jeu et aussi parce que le PC est plus puissant, cela leur permet d'ajouter plus de choses, y compris dans les cutscenes. De plus, il est évident que les PC ont des configurations différentes de celles des consoles. Il mentionne également qu'ils se concentrent sur la Playstation plutôt que sur la Xbox. Une fois que les deux sont réglées, l'équipe se concentre sur la version PC.

Pourquoi le portage PC prend-il si longtemps?