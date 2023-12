désolé mais, pour moi ce trailer visuellement parlant m'a quand même déçu. Le jeu est beau le jeu est magnifique le jeu est tout ce que tu veux, mais franchement je m'attendais à mieux. Rockstar nous avait toujours habitué à franchir un cap visuel à chaque nouveau jeu sur chaque génération de console faisant passer le jeu précédent pour quelque chose d'obsolète. La dernière fois que j'ai pris la baffe c'était avec red dead 2. À ce moment-là je me suis dit franchement c'est tellement beau que c'était limite miraculeux, qu'ils ont réussi à faire tourner ça sur des consoles comme la PS4 ou la Xbox one c'était next gen avant l'heure. Mais avec ce GTA 6 même si je reconnais, qu'il y a quand même des trucs impressionnants comme l'eau qui est vraiment bien géré comme les PNJ qui ne sont pas des copies de l'un de l'autre, et qu'ils ont tous des textures de peau et d'habits bien détaillé ok là il y a pas de souci on peut dire qu'on est sur l'Open World le plus abouti qui soit en tout cas la promesse est là. Cela dit visuellement parlant je n'ai pas trouvé non plus que ça faisait si next que ça j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette texture les effets météorologiques ressemble à ceux de red dead peut-être un peu plus abouti mais la différence n'est pas abyssale donc forcément visuellement parlant je suis quand même déçu sachant que ça tourne quand même sur des ps5 et Xbox série x j'espérais sincèrement qu'on aurait encore de la next gen avant l'heure mais bon peut-être que la révolution se fera ailleurs sur l'intelligence artificielle les comportements des PNJ les possibilités quasi infinies que t'offre en général les GTA et on verra également si dans la version ps5 le dual sense sera bien exploité wait...