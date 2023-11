Les petits avis de Axlenz

J'ai encore envie de parler. Mais je risque de m'éterniser. Bref merci Insomniac pour cette magnifique expérience. Je me suis bien amusé et c'est là l'essentiel à mes yeux.

Plus sérieusement, le jeu n'est pas une révolution en soit. Surtout quand tu t'es déjà pris la claque avec le tout premier maisAttardons-nous directement au Gameplay. Insomniac maitrise sa chose.notamment grâce à de petits ajouts ici et là pour augmenter la vitesse où encore la possibilité de lancer une toile pour s'élancer quand tu es quelque part où il n'y a pas de bâtiments pour s'accrocher. Il me semble qu'on ait même de nouvelles acrobaties (à moins que j'avais oublié les anciennes). L'ajout des delta-toiles est également une très belle idée quand on a un peu la flemme de se déplacer et qu'on veut changer un peu notre manière de se mouvoir en fonction de telle ou telle situation.Mais malheureusement je trouve qu'on les remplis beaucoup trop vite surtout que là on gère deux personnages,Cependant le Spider-man Symbiote, on ressent bien la puissance et la différence dans les coups avec un spider-man normal d'autant plus que. En parlant même de la manette (Notez que je n'ai pas encore fait Spider-man Miles Morales pour constater), j'apprécie la manière où ils essaient un temps soit-peu de mettre à contribution certaines fonctionnalités de la Dualsense notamment avec les vibrations HD.. J'ai préféré le mode performance au mode fluidité et pourtant le jeu reste fort jolie à mes yeux. Le monde est plus vivant, plus grand sans être énorme et c'est très bien comme ça.. Mais bon il peut y avoir de petits bug d'affichage ici et là mais qui n'entache pas l'expérience. Et aussi je me demande si je suis le seul à faire la remarque, mais quand. Les actions sont brouillés dans un noir là, et je ne pense même pas que c'est fait exprès. Ce n'est pas hyper fréquent mais ça arrive à certains moments.Ah j'ai failli oublier, toujours par rapport au gameplay, la dimension infiltration je la trouve plutôt bonne. Certes elle n'est pas ultra travaillée mais j'ai aimé tel quel. Certains préféreront foncer dans le tas, mais je me suis bien amusé à tantôt prendre mon temps pour éliminer les ennemis un à un ou à direct foncer dans le tas.L'histoire est bien faite à mes yeux sans être absolument exceptionnel. Mais pour du Spider-Man c'est propre et solide.. C'est juste un énième méchant à la recherche d'un adversaire à sa taille. Pour le résumer, ça donnerait :Mais pour tout ce qu'il y a autour, l'histoire j'ai bien aimé. Même ici M.J (la copine de Peter) a un meilleur rôle avec ses phases de gameplay pas mauvais à jouer. Et surtout Insomniac nous en met toujours plein les yeux avec ce côté ciné blockbuster. Ils ont toujours cet art de la mise en scène franchement bravo.Les quêtes secondaires ça va en soit. Certaines sont bien en essayant de renouveler l'expérience surtout qu'elles récompensent bien mais bon,Mais certaines sont vraiment intéressantes comme par exemple celle avec les pigeons (ceux qui ont fait le jeu comprendront) ou bien d'autres encore.Ceci me permet de passer aux OST qui même s'il y a aucune qui me reste particulièrement en tête in-game, elles sont toutes bien penser pour l'ambiance général. Elles passent très bien selon les situations tout comme dans le premier spider-man. Je retiens quand même celui-là (musique non spécifique au jeu vu qu'elle existait déjà) qui se lance sur la mission secondaire dont je parlais plus haut :Et également cette musique dans le générique de fin qui n'est qu'à la fin (la meilleure à mes oreilles) :