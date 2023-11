Digital Bros justifie cette mesure en statuant sur le fait que le milieu est devenu plus compétitif que durant la pandémie, avec des utilisateurs plus exigeants :



« Le marché du jeu vidéo a évolué depuis la pandémie pour devenir plus sélectif en termes de nouveaux jeux, les consommateurs se tournant de plus en plus vers des propriétés intellectuelles bien établies et jouant à ces mêmes jeux pendant de plus longues périodes. La stratégie de Digital Bros a dû s’adapter à ce nouveau scénario concurrentiel et concentrera ses efforts sur la sortie de suites et de nouvelles versions de jeux précédemment réussis et établis, avec un nombre limité de nouvelles productions à plus gros budgets. »

Actugaming

Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu’il s’agit de, à qui l’on doit des titres comme Ghostrunner ou Miasma Chronicles. Une entreprise qui va voir sa force de travail être diminuée de près d’un tiers…Digital Bros a annoncé cela en publiant un communiqué déclarant se lancer dans une grande restructuration qui va supprimer près de 30% des postes actifs de l’entreprise et au sein des différents studios qu’elle possède. Sachez que Digital Bros compte 442 employés répartis à travers le monde. On vous laisse faire le calcul pour vous rendre compte combien de personnes seront touchées par cette mesure.Autrement dit : les nouvelles licences à risque, c’est terminé, priorité aux suites et aux remasters. Le message a le mérite d’être aussi clair que cynique.SP : J'ai calculé ça fait 132 employés