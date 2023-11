a publié son compte rendu sur l'industrie du jeu vidéo pour le mois d'octobre ( allant du 1er au 28 ) aux États-Unis.Et comme pressenti,etse classent premier et deuxième avec 9 jours au compteur seulement puisque les 2 jeux étaient sortis le 20 du mois.Pour l'année 2023 de janvier jusqu'à octobre, le jeu d'se place 4eme faisant ainsi mieux que certains jeux multiplateformes sortis pourtant en milieu voir début d'année. L'exclusivitéa également dominé tous les titres en termes de ventes physiques en octobre. Les ventes en dollars du mois de lancement deont dépassé celles du premier sorti en septembre 2018 d'un pourcentage à deux chiffres.Mario lui est 21ème sur l'année en cours en sachant que les ventes numériques des jeux Nintendo ne sont pas incluses dans le classement des ventes.(Sur le mois d'octobre)Unités :1-PS52-NSW3-X/SRevenus :1-PS52-X/S3-NSW(Sur l'année 2023)Unités :1-PS52-NSW3-X/SRevenus :1-PS52-NSW3-X/SSinon depuis le début de l'année, les dépenses en matériel ont augmenté de 6% par rapport à la même période en 2022, pour atteindre les 4,0 milliards de dollars. Néanmoins Mat Piscatella précise que toutes les consoles de la génération actuelle ont connu une baisse à deux chiffres de leurs ventes en termes de dollars par rapport à l’année dernière.Coté accessoires, les dépenses ont diminué de 2% par rapport à octobre 2022. La manette sans fila été l'accessoire le plus vendu du mois en termes de dépenses.

posted the 11/15/2023 at 03:36 PM