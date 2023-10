Jeux Vidéo

Après Starfield, je ne suis plus sûr de m'intéresser à The Elder Scrolls 6.Par James Troughton - Publié le 22 Octobre 2023Il y a quelques années, Bethesda avait tweeté une photo de la carte de Skyrim sur laquelle étaient posées quelques bougies, nous demandant de "Transcrire le passé et cartographier l'avenir". Comme de nombreux joueurs aux yeux écarquillés, impatients d'en savoir plus sur The Elder Scrolls 6, j'ai voulu savoir ce que cela signifiait. J'ai passé des jours à chercher le moindre détail pour essayer de trouver des indices ou des messages cachés. S'agissait-il d'une nouvelle allusion à Hammerfell, le décor de TES 6 ? Les trois bougies signifiaient-elles trois provinces ? Allons-nous retourner à Solitude ?S'ils tweetaient quoi que ce soit de ce genre maintenant, je défilerais simplement aprés le message. Starfield a complètement détruit mon enthousiasme.Fallout 4 n'était pas génial. Le R dans RPG était édulcoré, avec des factions inintéressantes, des quêtes secondaires répétitives, des options de dialogue sans intérêt et une carte clairsemée axée sur la construction de bases plutôt que sur la narration environnementale approfondie qui fait des mondes de Bethesda un tel plaisir à explorer. Starfield n'a pas doublé la mise, il l'a quadruplée. Je n'ai jamais joué à un RPG avec une boucle d'exploration aussi ennuyeuse, tombant sans cesse sur les mêmes blagues et les mêmes colonies.Starfield est piloté au moyen d'icônes sur la carte. C'est indispensable. Si vous voulez choisir un endroit et vous promener sur ses plus de 1 000 planètes, vous ne trouverez rien d'autre qu'un bric-à-brac généré de manière procédurale. Cela se traduit souvent par des PNJ sans histoire qui vous demandent d'aller chercher ceci ou de tuer cela... si vous avez de la chance. Il y a fort à parier que vous ne trouverez que le même camp de bandits copié-collé (jusqu'à la même narration environnementale dénuée de sens) dans un terrain vague.Comme le seul moyen d'explorer utilement est de passer par les icônes de la carte et les marqueurs de quête qui vous orientent vers les histoires écrites à la main, l'envie de choisir une direction et de voir où elle vous mène a pratiquement disparu. Pourquoi passerais-je des heures à errer sur des planètes vides en sachant qu'il n'y a rien à y trouver ?L'exploration a été une corvée dans trois jeux Bethesda consécutifs, réduisant à néant tous les espoirs d'un monde aussi riche que celui de Skyrim pour la suite, mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Starfield est archaïque. Pas d'une manière nostalgique et attachante qui vous fait regretter les titres de la PS2 et les graphismes de la vieille école, mais d'une manière ennuyeuse qui vous fait regretter de ne pas avoir choisi un autre RPG moderne. Le fait qu'il a été lancé entre Baldur's Gate 3 et Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty, tous deux plus modernes à bien des égards.Chaque bâtiment de Starfield nécessite un écran de chargement pour y accéder, et d'autres écrans de chargement sont nécessaires pour visiter les différentes parties des grands bâtiments. Tout cela entre les écrans de chargement pour voyager entre les planètes, qui sont eux-mêmes inclus dans les cutscenes d'atterrissage et de décollage. Tout est bridé par une conception archaïque de l'univers. Ensuite, il y a les personnages qui se tiennent stoïquement comme des robots et vous fixent avec des yeux sans âme. Le gameplay est également atroce, avec une difficulté artificielle due à des ennemis mollassons. Ce sont des problèmes que Bethesda rencontre depuis près de vingt ans et pourtant rien n'a changé.Fallout 4 semblait en retard sur Xbox One et PS4, mais Starfield semble encore plus daté. Il ne s'agit pas d'un jeu next-gen, mais d'une relique du passé déjà dépassé de Bethesda, ce qui rend l'expérience douloureusement rigide et artificielle.Cela fait près de dix ans que Bethesda n'a pas produit de nouveau jeu solo, et nos espoirs concernant TES 6 ne reposent donc que sur des fantasmes. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous s'attendaient à ce que Bethesda ait au moins rattrapé son retard, qu'il ait corrigé les défauts et étoffé les interactions avec les personnages, au lieu de présenter les mêmes scènes de dialogue maladroites et les mêmes choix superficiels qui ne modifient guère la narration et ne vous donnent pas de véritable pouvoir d'action.Starfield a débarqué sur la scène et a brisé ces rêves. Je ne peux pas imaginer The Elder Scrolls 6 autrement que comme une déception, une autre aventure archaïque avec un monde ennuyeux qui sera passé sous silence au profit d'un quelconque gimmick pour faire du bon marketing. Je vois déjà Todd Howard monter sur scène pour vanter fièrement les royaumes infinis d'Oblivion générés de manière procédurale que l'on peut visiter, les vastes déserts vides dans lesquels on peut construire des villes et les 100 façons dont on peut personnaliser nos épées. Mais qu'est-ce que tout cela apporte vraiment ?The Elder Scrolls 6 doit permettre à Bethesda de revenir à ses racines RPG tout en rattrapant l'évolution du genre au fil des ans, mais je ne vois pas comment cela pourrait se produire. Ainsi, l'inévitable attente de six ans s'est rapidement transformée d'impatience en "Peut-être que je l'essaierai s'il est sur le Game Pass". Au moins, c'est un peu plus supportable.