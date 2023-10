Avec quelques éléments déjà présents dans le premier opus comme l'intonation du dialogue qui change selon si on est au repos ou en action. Les différents styles de balancement à la toile. Ou encore les petites inscriptions sur les roquettes.

Et la même vidéo pour l'opus PS4 déjà très impressionnant pour l'époque.

Like

Who likes this ?

posted the 10/24/2023 at 07:37 PM by nindo64