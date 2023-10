7)- Le Mario 3D le plus difficile actuellement, surtout à finir à 100 %. Ces horribles pièces bleues par exemple... Mais de mémoire, ya aussi le niveau du Pachinko, l'oiseau de sable ou encore la traversée d'une rivière empoisonnée sur un nénuphar. Bref, pas mal de niveau prise de tête.6)- Vraiment chaud ce jeu et ce même en Padawan et je rigole pas. En Chevalier Jedi et Maître c'est presque impossible aussi. La vie descends à une vitesse folle, et il faudra choper les bonus pour espérer vous en sortir. Je me souviens de niveaux vraiment difficile à base de protection de convois, car oui vos alliés peuvent mourir et c'est Game Over. Mais de plus, si vous voulez choper tous les bonus du jeu, donc missions annexe comme "aucun convoi ne meurt" trouver tous les droïdes etc va falloir sérieusement vous accrocher.Ah, et le boss final n'est pas une mince affaire non plus.5)- La difficulté de ce jeu intervient surtout pour qui veut compléter le jeu à 100 % et donc débloquer la vrai fin du jeu avec le True Last Boss. Il vous faudra pour cela refaire le jeu plus d'une dizaine de fois pour réussir, et refaire des niveaux en boucle pour en débloquer d'autres etc..Les missions normales, Dark et Hero en somme dont certains objectifs sont vraiment pas simple.4)- L'un des Sonic 3D les plus difficiles sur la Gamecube, qu'est ce que j'ai galéré pour avoir la vraie fin et True Last Boss. Certains niveaux sont un pur cauchemar, je pense notamment à celui du casino, de la jungle ou de la maison hantée. La Team Dark et Chaotix sont les deux Team les plus difficiles, avec des niveaux plus long, plus d'ennemis et des objectifs à accomplir pour la Team Chaotix.En plus de ça, pour la vraie fin, il faudra choper toutes les clés de chaque niveau pour debloquer les niveaux bonus pour avoir les Chaos Emralds, au demeurant assez difficile à attraper d'ailleurs.3)- Le plus difficile des 3 jeux. Même en normal, c'est pas simple du tout tant les ennemis sont compliqués à tuer, qu'ils font mal et que les boss ont 3 tonnes de PV. Mais pas que, certaines phases de plateformes sont très tendues aussi, à base de scie circulaire ou de piques. Il existe deux fins également, la mauvaise et la bonne qui est la VRAI fin du jeu, avec le vrai boss de fin.Pour l'obtenir il vous faudra trouver l'épée d'eau en réussissant des niveaux de plateforme très exigeant, (et bien planqués) 9 au total je crois pour affronter le Dahaka, dont le combat vous donnera quelques sueurs froides....2)- Jeu excellent mais vraiment compliqué, surtout si vous voulez faire survivre toutes vos troupes. Et c'est quasi impossible tant il faut connaître le jeu et les stages par cœur, et aussi parce que vous avez un nombre limités d'unités par plateau.Si au début ça va, ça va rapidement se compliqué et ce dès le chapitre 8. Vous pouvez également manquer des troupes à recruter car il faut leur parler avec tel ou tel personnage et sans soluce c'est quasi impossible de savoir. Par contre, si Ike ou Elincia meurt, c'est Game Over direct.1)- Beaucoup plus difficile je trouve que MP premier du nom, MP2 propose un challenge très conséquent. Certains boss sont un pur enfer, ING sauteur oui je me souviens de toi... Les niveaux sont ultra labyrinthique, le Marais de Torvus j'y ai passé l'après midi... et sans soluce c'est quand même assez chaud car on peut se retrouver bloqué très rapidement, notamment le passage où faut choper 9 clés et qui a été un vrai calvaire.Mais comme si ça suffisait pas, le jeu est méga stressant car on suffoque et perds de la vie continuellement dans l'Ether Sombre, et donc faudra activer des bulles pour regagner sa vie. Ça ira mieux par la suite avec la Combinaison Sombre mais au début on souffre...Bref, il prend la première place de mon top sans trop de problème.1 Bis) :Pour y avoir un peu jouer chez un ami, le jeu est très difficile. Lancer à toute vitesse, finir premier demande des nerfs d'acier et une concentration extrême tant il faut savoir jauger la vitesse, les virages et ne pas tomber ou trop heurter sa "voiture" car sinon vous exploser. On m'avait déjà dit que ce jeu était l'un des plus difficile sur GC et bah on m'a pas menti, je retourne sur Double Dash ahem...Voilà, j'espère que cette seconde partie vous aura plu, hésitez pas à me dire quels jeux vous auriez mis, bon dimanche et bonne semaine à tous et toutes