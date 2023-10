Lorsque nous nous sommes entretenus avec Tom Stone, ancien vice-président du marketing européen d'EA, il nous a parlé d'un incident mémorable survenu avant le renouvellement de la licence en 1997 qui aurait pu permettre à Sony de récupérer les droits mondiaux exclusifs de la FIFA au nez et à la barbe d'EA.Stone se souvient que l'incident est survenu alors qu'ISL (la société responsable à l'époque de l'octroi des licences de la marque FIFA) avait contacté PlayStation Europe dans le dos d'EA et lui avait offert les droits mondiaux exclusifs de FIFA.Stone raconte à Time Extension : "Chris Deering [le président de Sony PlayStation Europe à l'époque] m'a rencontré et m'a dit : "On nous a offert les droits de FIFA Soccer". J'ai répondu: "Vous plaisantez, c'est sûr. Sérieusement ? ISL vous a contacté et vous a demandé si vous vouliez une licence mondiale exclusive pour FIFA ? Après tout ce que nous avons fait pour eux ?".J'étais vraiment fâché. Mais Chris m'a dit : "Je ne signerai ce contrat que si vous ne parvenez pas à vous entendre avec la FIFA. C'est vous qui avez créé ce contrat." De toute évidence, Chris savait le soutien qu'EA apportait à PlayStation dans le monde entier. Je pense que la conversation aurait été intéressante si Sony avait signé cet accord. Je pense qu'EA aurait très mal réagi."À l'époque, PlayStation possédait déjà sa propre série de jeux de football : La série Adidas Power Soccer de Psygnosis. Ces jeux n'ont cependant pas connu le même succès que FIFA et auraient pu bénéficier d'une licence plus forte. Cependant, la division PlayStation de Sony n'a pas pensé que saper l'un de ses plus grands éditeurs tiers était une décision commerciale particulièrement intelligente. Elle a donc judicieusement proposé à EA de conclure son propre accord, ce qu'elle a finalement fait, aboutissant à une prolongation de 4 ans.Bien entendu, cette histoire constitue un scénario intéressant, mais elle illustre également assez bien la fragilité de la relation entre EA et la FIFA. Selon Marc Aubanel, un producteur qui a travaillé sur plusieurs jeux FIFA dans les années 90 et au début des années 2000, EA a envisagé d'abandonner la marque FIFA des décennies avant que cela ne se produise, mais l'équipe marketing de l'entreprise s'est toujours inquiétée de la difficulté d'un changement de marque en plein succès."Nous savions que nous en faisions beaucoup plus pour la FIFA qu'elle n'en faisait pour nous du point de vue de l'image de marque", explique M. Aubanel. "Nous étions donc en pourparlers pour les abandonner des décennies avant qu'EA ne le fasse. La seule raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait, c'est que l'équipe marketing était pétrifié à l'idée de perdre la notoriété de la marque, nous avions accumulé tellement de capital dans cette marque. Nous en avions assez de payer pour les droits, mais à chaque fois que nous devions renégocier avec la FIFA, ils ne voulaient tout simplement pas prendre le risque de devoir changer de marque."