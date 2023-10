"Je choisis mes mots avec soin... nous aimons la Xbox, nous aimons Sony."



"Avec la série S, le CPU est à peu près le même que celui de la série X, il n'y a pas de grande différence. Mais le GPU est un problème, vraiment. Et puis, le fait d'avoir moins de mémoire est un gros problème. On nous dit souvent : "Hé, vous faites des jeux pour PC, vous savez sûrement comment faire pour évoluer". Eh bien, la mémoire n'est pas un problème sur PC, vraiment pas..."

"Il est évident qu'il y a une énorme différence de puissance [entre la Xbox Series X et la Series S], il est donc beaucoup plus facile de l'adapter sur PC en raison de la mémoire - et ce n'est pas comme s'il y avait un super PC et un PC plus faible, il y a environ 300 configurations de PC entre les deux, et croyez-moi, c'est une lutte énorme, mais nous avons livré beaucoup de [jeux] sur PC, donc nous sommes un peu plus rassurés à ce sujet".



"Nous avons travaillé dur pour que la série S tourne à 30 FPS et pour maintenir une bonne qualité visuelle, mais si vous voulez voir le jeu à son meilleur dans sa forme next-gen, ce sera sur les machines qui ont le matériel pour le faire.

En ce qui concerne la série S, M. Puha (Remedy) a expliqué que la console présentait deux défis majeurs lors du développement, à savoir un GPU et une mémoire inférieurs à ceux de la Xbox série X.