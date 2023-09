En blog car on manque d'éléments mais ça commence à sentir mauvais selon Kotaku :- Sony a mis le teaser en PV sur Youtube- Et a supprimé la totalité des tweets sur le sujetPour rappel, selon plusieurs sources, la première présentation en interne fut dramatique, au point que Aspyr s'est fait retirer le développement pour débouler entre les mains de Saber.Saber qui rien que cette année s'est fait strike Evil Dead et vient de pondre la "fameuse" version Switch de Mortal Kombat 1, pendant que Embracer est en train de charcuter ses effectifs.On dirait que c'est mortEt même si Disney leur retirait le truc, c'est pas vraiment Bioware qui aura le temps de reprendre le chantier, déjà qu'ils mettent 10 piges à sortir un Dragon Age...

posted the 09/29/2023 at 08:29 AM by shanks