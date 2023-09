Salut à tous,pour info je fais des docks sur mesure, en voici un spécial édition zelda.Le dock se pose sur le support légèrement incliné afin de facilité la sortie de la switch de plus il est possible de rajouter en dessous l'adaptateur pour les manettes gamecube notamment pour smash bros !mais aussi il est possible d'y rajouter une manette supplémentaire juste a l'arrière du support !tout est customisable, le logo de face qui peut être une icone de la switch, mario, zelda, pikmin mais aussi votre pseudo de gamer !avec la possibilité ou non de garder le support pour manette.puis la couleur du dock elle aussi.voici ce que j'ai fait pour le support zelda :Voilà à quoi le support ressembleici sur celle ci le support de manette n'a pas été peint pour vous montrer le travail réaliséde facevoilà ce que ça donne avec un petit background sympade profil droiten vu postérieurede profil gauche avec le passage des cables de l'adaptateur NGCEn vu de dessous, avecVoici comment se compose l'intérieurIci une protection antivibration pour la switch dans cette inclinaisonVoici donc ce que j'en ai fait.Pour tout ceux qui sont intéréssé par ce support dock, je les fait sur mesure vous pouvez me contacter en mpvous pouvez zoomer sur l'image en faisant click droit "Ouvrir l'image dans un nouvel onglet"Avez vous un idée de comment proposer ce service sur le web ?en vous remerciant