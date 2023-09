Jeux Vidéo

Inspiré par la console de jeu la plus influente de son époque, ce jeu de construction collector célèbre l'héritage de la Xbox 360. Replongez dans le jeu avec une console et une manette lumineuses entièrement modulables. La console s'ouvre pour révéler un lecteur de disque (et d'autres Easter eggs) ; placez le disque inspiré de Halo 3 à l'intérieur pour activer la carte mère. Avis aux constructeurs adultes : l'achèvement de cet ensemble permet de débloquer l'accomplissement ultime.

Le monde du jeu vidéo, en perpétuelle mutation, est souvent associé à des avancées technologiques fulgurantes, à des graphismes toujours plus impressionnants. Toutefois, une tendance étonnante et réconfortante a émergé ces dernières années dans cette industrie en constante évolution : Les consoles miniatures. Ces répliques en miniature de consoles de jeu iconiques du passé sont devenues le lien entre les générations de joueurs, nous ramenant à une époque où les manettes de jeu avaient moins de boutons, où les graphismes étaient composés de simples pixels, et où la magie du jeu vidéo était peut-être un peu plus simple, mais tout aussi puissante.Ce phénomène, qui a commencé à prendre de l'ampleur avec la NES Mini en 2016, s'est rapidement transformé en une véritable révolution rétro-gaming. La NES Mini a ouvert la voie en proposant une version miniature de la console qui a fondé l'industrie du jeu vidéo domestique. Elle a été suivie par la Super Nintendo Mini, qui a ravivé les souvenirs de l'âge d'or des jeux 16 bits. La Mega Drive Mini a également fait son entrée sur la scène, offrant aux joueurs une expérience Sega classique. Mais ce n'était pas tout, car la PC Engine CoreGrafx Mini a été lancée pour satisfaire les amateurs de jeux rétro japonais, tandis que plusieurs modèles de Neo Geo Mini ont comblé les fans de jeux d'arcade d'antan. Ces consoles miniatures ne sont pas seulement des jouets pour nostalgiques, elles incarnent également une véritable célébration de l'histoire du jeu vidéo. En réduisant ces icônes en de plus petites versions, elles permettent aux joueurs de toutes générations de revivre ou de découvrir les jeux qui ont marqué des décennies. Chacune de ces mini-consoles est livrée avec une sélection soigneusement choisie de jeux classiques, offrant une expérience authentique et un voyage dans le temps pour ceux qui ont grandi avec ces systèmes, tout en offrant aux nouvelles générations un aperçu précieux de l'héritage du jeu vidéo.Mais au milieu de cette vague de consoles de jeu miniaturisées, l'annonce récente de Microsoft se distingue d'une manière pour le moins inhabituelle. Ce 8 septembre, comme tombé du ciel, Microsoft a dévoilé le Set Collector Mega Bloks Xbox 360 à l'échelle 3:4, une pièce de collection qui ne permet pas réellement de jouer à des jeux, affiché au prix de 150 $. La Xbox 360, sortie pour la première fois en 2005, a révolutionné l'univers des consoles de jeu. Sa puissante configuration matérielle et son impressionnante ludothèque lui ont permis de conquérir les cœurs des joueurs du monde entier. Avançons rapidement jusqu'en septembre 2023, et Microsoft nous offre une occasion unique de revivre l'ère de la Xbox 360, bien que d'une manière assez peu conventionnelle.Le set sortira le 8 octobre, mais le premier lot de précommandes semble déjà épuisé. Voici la description du produit (le produit est une exclusivité aux USA des magasins Target) :Le Set Collector Mega Bloks Xbox 360 est un ensemble de briques, bien qu'il ne soit pas officiellement de la marque Lego, car il s'agit de la marque Mega Bloks de Mattel (ils avaient déja sorti en 2020 un gamme de jeu de construction basé sur Halo Infinite). Composé de 1 342 pièces, cet ensemble vous permet de construire une réplique remarquablement détaillée de la Xbox 360, complète avec une manette et même une fausse copie du jeu emblématique "Halo 3". Mais ce qui le distingue, ou plutôt ce qui déconcerte certains, c'est l'inclusion d'une réplique de la carte mère à l'intérieur du boîtier de la Xbox terminée. C'est un choix singulier, car cela n'affecte pas la fonctionnalité de l'ensemble, mais cela ajoute une couche supplémentaire d'authenticité à la console miniature.Cependant, il est à noter que ce produit de collection ne semble pas offrir de connectivité en ligne aux profils Xbox existants des fans, en en faisant davantage un objet de présentation statique qu'une véritable console de jeu. Certains ont rapidement plaisanté à propos du prix élevé et inattendu. "Bien sûr, vous pourriez acheter une véritable Xbox 360 pour beaucoup moins cher.. En effet, une véritable Xbox 360 peut être trouvée en occasion pour un peu moins cher, avec des prix variant de 50 à 75 dollars, en fonction de l'état et des accessoires inclus.Cependant, pour les collectionneurs et les passionnés qui apprécient le travail artisanal et le souci du détail nécessaires à un projet de construction complexe, le prix de 150 $ pourrait ne pas être un obstacle. Après tout, ce n'est pas simplement un ensemble de briques ordinaire ; c'est une réplique méticuleusement conçue d'une légende du jeu vidéo. De plus, l'attrait de posséder une pièce d'histoire du jeu vidéo, même sous une forme miniature, est indéniable.