Jeux Video

Oh, ce titre vu 100 foisMais pas une vanneNormalementEn bref, hier, un gros site brésilien spé Nintendo a déclaré selon plusieurs de ses sources la tenue d'un Nintendo Direct la semaine prochaine (sans pouvoir spécifier si ce serait un vrai Direct ou un format Mini).J'ai un peu zappé vu que tout le monde peut dire n'importe quoi, sauf que la rumeur vient d'être relancée par le petit développeur jap "Noda" qui vient de spécifier sur son compte Twitter que son prochain jeu sera dévoilé la semaine prochaine, "probablement jeudi 14 septembre".Entre le fait que lui-même ne peut donner avec exactitude la date (comme s'il ne pouvait décider lui-même) et que son précédent jeu (Super Nodage World) a justement été annoncé dans un précédent N Direct (uniquement au Japon)....BelieveMême si je sens le truc juste là pour servir de rappel aux prochaines sorties (vous vous souvenez qu'il y a un Wario Ware ?) et éventuellement des précisions sur Luigi's Mansion Remastered et le jeu Peach.