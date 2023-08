Black Myth: WuKong revient dans l'actualité. En effet une demo sera jouable lors d'un event sur inscription a Hangzhou le 20 Aout prochain en Chine (avouez que vous y avez cru).On imagine que nous aurons le droit a des video.Game Science Studio a aussi annoncé que Black Myth: Wukong est " a peu de temps de sa sortie", on espère donc que la sortie se fera bien en 2024 (et peut-être plus tot que prévue) comme annoncé lors du dernier report.Le studio a aussi uploadé une nouvelle image du hero.Black Myth: Wukong est prévu sur PS5, Xbox et PC.