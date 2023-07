+ Le FF le plus sombre de la série qui gagne en maturité, ce qui est très appréciable

+ Les combats contre les primordiaux: en majorité longs, magnifiquement mis en scène et qui vont vraiment loin dans la démesure

+ Dans l’ensemble des protagonistes et antagonistes réussis au niveau de leur DA et de leur écriture

+ Un scénario en majorité captivant et très bien mis en scène

+ Une 10aine de pistes de l’OST vraiment superbe

+ Des panoramas très nombreux, beaux et variés

+ La fluidité du jeu en mode graphique jamais pris en défaut (le plaisir d’avoir du 60fps constant avec les options sur TV)

+ Les combats des boss (hors primordiaux) souvent soignés, entrecoupés de mise en scène et phases de QTE qui dynamisent le tout

+ L’intro du jeu

+ Le combat final absolument anthologique

+ La fin en accord avec le ton général du jeu



- Le repaire de Clive: une purge comme jamais avec ses quêtes annexes imposées qui sont longues inintéressantes et les plus minables jamais créé dans un jeu vidéo

- En général: le remplissage du jeu par des quêtes fedex obligatoires nulle à chier entre 2 séquences mémorables pour gonfler la durée de vie artificiellement

- Techniquement pas au niveau d'un jeu PS5

- Peu de combats contre les primordiaux

- Des dialogues ponctuellement malaisants (VF)

- Un scénario parfois cousu de fil blanc

- La DA et l’animation des PNJ restés coincés à l’ère fin Ps3 /début PS4

- Le système de combat façon DMC sans jamais atteindre 10% de sa profondeur, inabouti et répétitif qui se résume à du bourrinage d’attaques et du spam d’esquives sans aucune stratégie possible ce malgré l’ajout régulier de nouvelles magies/attaques (alors qu’il était juste parfait sur FF7R)

- La dimension RPG réduite quasi à néant

- Un gameplay typé jeu narratif à la plague tale réduit à sa plus simple expression (se déplacer d’un point A à un point B + tuer quelques monstres au passage + arriver au boss: le tout Ad nauseam)

- L'envie d’exploration des lieux aux abonnées absentes tellement rien ne motive a le faire

- Le truc grotesque avec les broches qui m’a fait rire

- Bcp bcp bcp de cinématiques donnant l'impression parfois de jouer à un film interractif

- L’impossibilité de courir quand on le souhaite (inconcevable que SE n’ait pas corrigé ça dans 1 maj)

- Souvent un arrière goût de « walkingsimulator » (on marche 3 secondes il y a une CG)

- Quelques rares pistes de l’OST complètement WTF et à côté de la plaque

- Régulièrement du recyclage de boss

- On ne peut jouer qu’à un seul personnage

- Impossible de monter en compétence/ puissance les persos de l’équipe non jouable en soutiens, ce qui donnent l’impression qui ne servent à pas grand chose pendant les combats

(Et ce n’est pas qu’1 impression en fait)

- Invocations inutilisables en dehors des combats contre les primordiaux imposés dans le scénario

- Une durée de vie pas folichonne (environ 20h de jeu réel en enlevant les quêtes annexes bidons obligatoires)

- Le rythme épouvantable du jeu oscillant entre des séquences captivantes et d’autres affligeantes d’ennui et de nullité



Avec ce 16eme episode de Final Fantasy SE s’essaie au jeu d’action/ aventure narratif plus proche d'un plague tale que d'un GOW, agrémenté d’un système typé beat em all genre DMC en se débarrassant carrément de l’essence même de sa licence fétiche.



Si le jeu assure régulièrement le spectacle avec une mise en scène soignée, pour autant le gameplay rudimentaire voire archaïque, le système de combat ultra répétitif, le challenge inexistant, le jeu qui se résume à des couloirs à traverser, l’obligation de remplir des quêtes fedex imbuvables qui étirent plus que de raison un scénario pourtant bien étoffé, le replay value a mon sens proche de zéro (amputés de ses séquences spectaculaires qui se comptent sur les doigts d’1 main le titre n’aurait plus grand chose pour lui) pèsent pour moi largement en défaveur de celui ci.



Une demi déception donc, pour autant si on n’a pas une exigence folle en terme de gameplay, qu'on ne considère pas comme un défaut de devoir pousser le stick en avant simplement pour déplacer un personnage en attendant qu'une CG se déclenche, qu’on a envie de s’en mettre régulièrement plein les yeux et passer malgré tout un moment agréable sans se prendre la tête c’est le titre actuellement qu’il faut faire.

Bref vivement FF7 Rebirth !