Après 3 semaines de pause, la reprise des tops aujourd'hui même ! J'avais envie pour le "retour" de parler d'une franchise que j'aime beaucoup, Darksiders. Voici un top 10 des boss que je trouve les plus balèze dans le premier jeu ! A noté que certains sont des minis boss mais si je mettais que des boss, l'article serait beaucoup trop court.10)- Le général est le premier mini boss du jeu, juste avant de faire la rencontre de Samael. Et mine de rien, il est pas si simple le bougre. Il attaque avec une énorme hache et se fera aider également par ses sbires.9)- Tout comme Link, War se verra confronter à sa propre ombre. Il copie toutes vos attaques. Il a tout comme vous le dash en avant ainsi que les attaques de courroux, notamment celle où il fait jaillir des piques du sol. Il peut être délicat de le toucher car avec le dash il esquive assez bien vos attaques. En revanche, il a très peu de vie et vous devrez vous en sortir assez rapidement.8 )- Le Geôlier est un mini boss boursoufflé assez moche qui attaque avec des énormes cages et tente de vous écraser avec. C'est un boss assez pataud et balourd et qui bouge peu mais il fait quand même assez mal. Les lames boomerang sont très utiles contre lui et obligatoire pour détruires ses genres de pustules.7)- Troisième boss du jeu, il se trouve au Pays des Cendres. C'est un gigantesque ver des sables. Premier et premier boss que vous affronterez à cheval, vous devrez détruire son armure au niveau de sa "gueule" pour toucher son point faible. Il enverra aussi ses rejetons à votre poursuite. C'est pas un boss fondamentalement difficile mais il est quand même assez long à tuer.6)- Il est temps de prendre votre revanche face à celui qui vous a mis la misère au début du jeu. Straga est un énorme monstre qui tente de vous écraser avec ses énormes poings, et son énorme massue. Il faudra utiliser "l'arme de Portal" me rappel plus du nom x) pour se teleporter dans son dos mais ça sera pas chose facile car le bougre s'agite pas mal. Plus le combat avance, plus il enverra d'ennemis sur vous, ce qui accentuera le challenge.5)- Deuxième boss du jeu, la Mantoptée est un gigantesque insecte qui se trouve dans les Fossés. Il faudra dans un premier temps détruire les blocs de glace avec le gant. Le problème, c'est que la bestiole ne vous laissera pas faire et utilisera son rayon pour ralentir votre progression.Ensuite, il faudra ramener le "wagon" jusqu'à elle pour lui infliger des dégâts. C'est un boss qui se combat de manière plutôt originale. Elle a plusieurs attaques assez relou, son rayon qui si il touche les blocs, nécessitera un petit laps de temps avant de pouvoir les détruire. Également, elle s'agitera parfois dans tous les sens pour se faire s'écraser des blocs sur vous.4)- Uriel est une guerrière Ange qui tient pour responsable War du chaos qui frappe le monde. Redoutable, son combat ne vous laissera pas une seconde de répit. Elle attaque avec une puissante épée et fera jaillir des éclairs sur vous. C'est un boss qui m'a demandé une dizaine d'essais pour en venir à bout tout de même.3)- Silitha est le boss de la Canopée de Fer. C'est une gigantesque araignée. Elle est assez relou car elle utilise un système de téléportation pour tenter de vous écraser, ce qui la rend pas évidente à toucher. Bien pour ça que le grappin de War sera utile pour l'atteindre sans qu'elle puisse à nouveau se TP.Ses dégâts sont monstrueux et mieux vaut l'esquiver un maximum ! Vers la fin du combat, elle ne sera plus atteignable autrement qu'avec les sphères pour le grappin mais il faudra se dépêcher car les sphères tomberont au bout de très peu de temps, et s'abatteront sur vous. Elle deviendra extrêmement agressive à la fin du combat, d'ailleurs je crevais souvent à ce moment là xD2)- Boss final du jeu, Abaddon nommé le Destructeur est le responsable de tout ce bordel, et War est accusé à sa place. Au départ, il prend la forme d'un dragon d'une férocité tenace. A dos du cheval Ruine, il faudra au départ le faire trébucher pour lui faire des dégâts, ce n'est pas très difficile mais c'est après que les choses se corsent.Prenant sa véritable forme, le Roi des anges déchus se révèle être redoutable. Esquive, patience et maîtrise seront de rigueur pour espérer le faire tomber. Il part très souvent vos attaques et contre attaque très rapidement juste derrière, ce qui le rend délicat à blesser. Il est pour moi le deuxième boss du jeu le plus difficile après c'est pas le final boss pour rien.1)- Et oui, pour moi la gigantesque chauve-souris de la Cathédrale Obscure est le boss le plus difficile du jeu et fait amusant, elle intervient assez rapidement dans l'aventure. Ce qui la rend difficile, c'est aussi qu'on a très peu de point de vie au début du jeu, du coup elle peut nous tuer très rapidement.Au début du combat, elle volera le long de l'arène et nous attaque en faisant des vas et viens. Il faudra se munir de bombes et la toucher avec pour qu'elle s'écrase au sol. Après, ça sera de l'esquive, de la patience et de l'analyse de ses paterns. Bien que ce soit le boss le plus difficile pour ma part, c'est aussi le meilleur du jeu. L'ambiance au sommet de la cathédrale sous une pluie battante est juste jouissif et le combat est épique as fuck ! Ah, et le finish que War lui inflige est le plus classe (et gore) du jeu.Voilà, j'espère que ce top vous aura plu, ce sera sûrement pas le dernier sur la saga Darksiders en tout cas. A très vite !