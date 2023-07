Site de Nintendo

Plongez au cœur du jeu grâce à des technologies de pointe qui apportent un réalisme sans précédent lors de chaque match : les Styles de jeu optimisés par Opta et un moteur de jeu Frostbit repensé sont au cœur d'EA SPORTS FC 24 sur Nintendo Switch pour la première fois dans l'histoire d'EA SPORTS.Les Styles de jeu redéfinissent les athlètes grâce à la transformation des données Opta et d’autres sources en capacités signatures qui renforcent le réalisme et la singularité de chacunTotalement repensé, le moteur Frostbite permet de retranscrire The World's Game (le jeu Universel) avec un réalisme saisissant pour renforcer le caractère immersif de chaque match.-Le jeu nécessite le téléchargement de 31 Go de données au minimum avec une connexion Internet.