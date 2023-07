Je vois souvent dans des commentaires, ici et ailleurs, disant que Final Fantasy XVI n’est pas un "vrai" Final Fantasy parce qu’il n’a pas un système de party traditionnel et le combat est plus orienté action. J’ai joué à tous les FF de la ligne principale à partir du 6, et je trouve que le 16 (enfin fini) respire l'esprit Final Fantasy a fond. Mais ces commentaires sont pas nouveaux:





- Quand FF7 est sorti, les gens disaient que ce n’était pas un vrai FF parce que c’était trop de science-fiction et pas assez de fantaisie.

- Quand 8 est sorti, les gens ont dit que ce n’était pas un vrai FF parce qu’il avait du level scaling.

- pour le 10, c'etait qu'il n’avait pas de map monde à explorer.

- le 12 parce qu’il n’avait pas de rencontres aléatoires et de batailles au tour par tour.

- Et le 13 parce que c’était trop linéaire.



La serie Final Fantasy se renove, défie les conventions, abandonne les éléments traditionnels et essaye de nouvelles directions depuis longtemps.



Mais au-delà de cela, le 16 est pour moi beaucoup plus réminiscent des premiers FFs que toute entrees principales depuis IX. Alors certes c'etait pas compliqué vu qu'à part le 10, ils etaient tres decevants. Et certe c'est celui qui s'eloigne le plus du JRPG pour devenir plus ARPG. Mais que ce soit l'histoire, les musiques, les personnages, et les tropes classiques de FF et surtout LES EMOTIONS ressenti: on est en plein dans du FF.



Pour ceux qui veulent du JRPG qui ose peu se renouveller et reste traditionel, ya toujours Dragon Quest qui sort des opus tous les 3-4ans.