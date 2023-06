Salut ! Après avoir juste terminé Psychonauts VR Rhombus of Ruin, j'était content d'attaquer le 2 sur Série S. Je suis au début du jeu (premier niveau). Je suis au passage avec Milla. Le jeu me demande de presser LT quand je suis au sol pour passer le sol électrifié. Mais impossible d'activer la "sphère" : que j'appuie brièvement ou que je reste appuyé... Une idée?? Merci d'avance

