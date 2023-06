Cinéma

Que Netflix aille se faire profondément enculé.Et le scénariste avec.Y a un moment, à l'époque de la Saison 5, les réalisateurs nous disent que ce serait la dernière saison car estimant avoir fait le tour du sujet. Et c'était pas faux vu la tiépance de cette saison hormis le premier épisode "rigolo".Mais on nous en annonce une 6e et effectivement, pourquoi pas car pour une anthologie dont l'essence est l'anticipation de la technologie et des écrans, mais aussi et surtout les dérives que vont en faire l'espèce humaine, y a matière actuellement. Hein, rien que si je te dis "IA".ET CE FUT DE LA MERDE.Pourquoi ?Parce que déjà sur 5 épisodes, 3 n'ont aucun rapport avec Black Mirror. RIEN.Un peu comme la dernière saison de American Horror Story dont le thème est le sida et tu comprends toujours pas pourquoi dans une franchise anthologique basée sur l'HORREUR (maison hanté, hôtel hanté, sorcières, fin du monde, asile psychiatrique, etc).Après le sida, c'est pas joyeux je saisMais y a pas de rapport avec AHS'fin bonDonc en résumé après 4 ans d'attente.ça part bien avec une satire sur Netflix lui-même et le fait que les humains cliquent toujours sur "J'accepte" sans rien lire d'abord, menant à Joan qui voit adapté sans qu'on ne lui demande rien sa propre vie (et donc tous ses secrets) en série TV.Le concept est cool. C'est juste incroyablement mal exécuté, et alors qu'une solution SIMPLE te saute à la gueule pour que la meuf résout son problème, elle réagit pas.Ah et la fin est aussi prévisible qu'éclatée.Premier épisode sans rapport avec Black Mirror. C'est nul à chier, lisse comme un cul de vierge alors que le sujet était censé être hard, et la morale de l'histoire est digne d'un roman merdique à 2 balles trouvé dans le bac à solde d'une gare : quand on fouille trop, on finit par tomber sur du pas propre. Génial, allez vous faire foutre.L'épisode au concept le plus attirant technologiquement parlant : deux astronautes doivent passer plusieurs années dans une station loin dans l'espace, mais peuvent continuer de vivre et tout ressentir naturellement sur Terre en se connectant quand ils le souhaitent à un Androïde à leur image (ils "dorment" pendant ce temps).Sauf que le scénario est tellement nul que toutes tes expressions s'effacent de ton visage, que le rebondissement final n'a AUCUN SENS, et qu'il n'y a aucune morale derrière.Bon là, le scénariste s'était fait une mixture beuh + coke directement injecté dans son cerveau.Aucun rapport avec Black Mirror, rebondissement totalement WTF et une morale à exploser sa télé : les paparazzis, ils sont prêts à tout pour du pognon.Merci pour la leçon d'anticipation, on l'avait compris depuis le 31 août 1997.Un peu celui qui sauve les meubles, mais reste indigne des grandes heures de la franchise, prenant du Death Note et du Knock at the Cabin et tentant un mixte batard : une nana découvre un talisman faisant apparaître un démon, et ce dernier lui apprend qu'elle a 3 jours pour buter 3 personnes, sinon c'est la fin du monde.Ouais, aucun putain de rapport toujours avec Black Mirror, mais c'était sympa, et le démon qui prend tout l'épisode le style de Bobby Farrell (Boney M pour les incultes), c'était fun.Bon on n'échappe pas au coté Netflix, à savoir que les blancs ils sont racistes, les immigrés ils sont gentils, et qu'un homme blanc au pouvoir trop à droite va assurément être synonyme de IVe Reich. Original.Voilà, merci pour ce moment Netflix, vous pouvez maintenant soit foutre cette série dans une poubelle, soit virer le scénariste qui ne comprend même plus sa propre oeuvre, voire mieux : la revendre à meilleur que vous. Y a du choix.