Hello ! Nouveau top et je voulais rererevenir sur ce chef d'œuvre de la PS4 à savoir Bloodborne. Voici un top de tous les boss du jeu du plus simple au plus difficile pour ma partCe top étant assez long, je le ferais en deux parties voire 3 je verrais car ya quand même pas mal de boss.- Le boss le plus simple du jeu pour moi, quelques backstab ou (technique du vétérinaire) et c'est une formalité.27)- Ce boss est une plaisanterie, il n'y a nul besoin d'en dire plus.26)- Extrêmement simple aussi, il peut quand même faire assez mal si ses mobs vous encerclent.25)- A savoir que plus vous avez de la Lucidité plus le boss sera "difficile" car aidé par ses pantins. En dehors de ça, en venir à bout est très simple. Il faut néanmoins se dépêcher des les tuer car sinon elle fait repop sa congénère et ainsi de suite.24)- Le True final boss du jeu est étonnamment assez simple. Peu de vie malgré beaucoup de patern, même si il a une attaque imparable avec son sort qui vous met à 1 pixel de vie et qu'on ne peut pas éviter.23)- Boss assez simple même si se prendre dans son enchaînement peut être dangereux, quand elle se dédouble, elle devient un peu plus relou mais rien de très compliqué.22)- Et oui, le premier boss optionnel du jeu n'est pas forcément le plus simple non plus. Même si avec les molotovs il va crever assez vite.21)- Voilà je dirais le premier boss qui peut poser quelques difficultées, au nombre de 3, les veilleurs sont quand même assez relou même si la salle est généreuse niveau place. Le contre sera votre meilleur ami contre eux. Après la difficulté varie aussi avec ce boss, si vous faites le premier Calice tard dans l'aventure, vous leur roulerez dessus !20)- Un boss plus difficile qu'il en a l'air. Ses attaques ésotériques font extrêmement mal et celle où il envoie des projectiles est assez délicate à esquiver.19)- Un boss qui fait assez mal et dont ses attaques de feu sont relou à esquiver. Pas le plus dur des boss mais pas non plus le plus simple.- Cette amas de chair putride est pas difficile, même si ses paterns sont parfois difficilement lisible et que des fois il nous touche on sait pas trop comment. Il a pas mal de vie et faut faire attention quand il dégueule partout mais à part ça ce n'est pas une grande menace.17)- Un boss plutôt vénère car il fait assez mal, surtout sa version ou il a un énorme boulet. Il est pas non plus simple de l'approcher car il frappe dans tous les sens. C'est un boss qui m'a quand même donné du fil à retordre mine de rien.16)- Un boss plus casse couille que véritablement difficile. Tuer les araignées sera votre principale objectif, vous pouvez faire sans mais ça sera plus difficile (même si plus rapide) Les attaques ésotériques de Rom font extrêmement mal, surtout sa pluie de météorite bien vénère. Attention aussi à son AOE. Les araignées sont également assez chiante à esquiver, surtout quand elles sautent sur vous.15)- Deuxième boss du DLC, si vous y aller assez tôt il peut s'avérer un peu chiant encore une fois ça dépend je me base sur mon expérience. C'est un boss ou plutôt des boss qui font des attaques ésotériques, tente de vous écraser avec leurs têtes et de vous renverser avec leurs bras. Attention à leur pluie de météorite dévastatrice.Voilà je vais m'arrêter là pour cette première partie, j'espère que ça vous a plu et à demain pour la suite !