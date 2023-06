Jeux Vidéo

Par Joe Donnelly & Dustin Bailey - Gamesradar+(Image credit: Ubisoft)Lorsqu'il est question de PlayStation et de Xbox à l'occasion d'événements comme le Summer Game Fest, je pense souvent à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Si vous êtes fan de basket-ball, la comparaison est probablement Michael Jordan et LeBron James ; ou si vous préférez le tennis, c'est peut-être Serena Williams et Maria Sharapova. La question "Qui a gagné l'E3 ?" est tellement facile, non scientifique et spéculative qu'elle hante les discussions sur les jeux vidéo depuis des décennies, même aujourd'hui, à une époque où l'E3 tel que nous l'avons connu n'existe plus. Le Summer Game Fest, bien sûr, prend sa place, avec un certain nombre d'événements indépendants qui comblent les vides, tels que le PlayStation Showcase, le Xbox Games Showcase et l'Ubisoft Forward, entre autres.Soutenue par l'éternel débat sur la guerre des consoles, la question ci-dessus alimente divers degrés de rivalité entre les joueurs qui, pour une raison ou pour une autre, se sont ralliés à l'une ou l'autre société multimillionnaire. Mais ma question est la suivante : quel est le camp que vous choisissez ? Le fait que Messi soit considéré comme meilleur que Ronaldo ou vice-versa a-t-il vraiment une incidence ? Si Jordan est meilleur que LeBron, Williams meilleur que Sharapova, ou la Xbox Series X meilleure que la PS5 ? En d'autres termes, ne devrions-nous pas simplement nous réjouir d'avoir vécu une époque où les deux existent ?Je ne veux pas faire mon Bisounours, mais je suis tout excité par l'avenir proche des jeux vidéo et le déluge de titres cool et intéressants qui se profilent à l'horizon. C'est tout simplement une période formidable pour ce média, et ayant eu la chance d'assister en personne au Summer Game Fest 2023 et aux salons qui l'accompagnent cette semaine et la semaine dernière, je pense que l'industrie du jeu connaît une effervescence qui n'existait plus depuis un certain temps.(Image credit: Square Enix)Je n'ai aucune raison d'être trop enthousiaste, et je comprends parfaitement que ces événements sont avant tout des outils de marketing, et qu'ils l'ont toujours été. Mais lorsque vous écartez le discours des grandes entreprises et que vous vous concentrez sur la multitude de développeurs immensément talentueux et passionnés qui présentent leurs produits sur le terrain, il est difficile de ne pas être inspiré. Pour reprendre les propos d'Austin Wood de GamesRadar+ à propos d', écouter les créateurs parler fièrement de leurs jeux fait chaud au cœur, et c'est, pour moi, la meilleure chose à faire dans notre travail de rédacteur.(Image credit: Geometric Interactive/Annapurna Interactive)Ce sentiment d'optimisme palpable a été ressenti tout au long de mon séjour à Los Angeles, depuis les ambitieux jeux indépendants présentés lors des Play Days jusqu'au blockbuster Starfield Direct de 45 minutes sur scène. Les plus cyniques d'entre nous pourraient suggérer que la raison pour laquelle le Xbox Games Showcase était si impressionnant est que l'entreprise a reporté un certain nombre de jeux ces dernières années, et que cet événement plein à craquer est le résultat de la présentation de tous ces jeux en même temps. Mais je réponds à cela : on s'en fiche !(Image credit: Bethesda)Le line-up de Microsoft pour 2024 est si impressionnant qu'un grand nombre de joueurs de PS5 envisagent maintenant d'acheter la Xbox Series X pour la première fois, moi y compris, parce qu'il est temps d'acheter une machine capable de jouer à Starfield. Peu importe ce qui s'est passé jusqu'à présent, ou la façon dont vous décidez d'interpréter les choses, 2024 s'annonce absolument génial pour la Xbox.Après le Starfield Direct, les fans de PlayStation sont très nombreux à se rendre sur les réseaux sociaux pour annoncer leur intention d'acheter une Xbox afin de jouer au RPG de science-fiction de Bethesda.Le titre de ce fil de discussion Reddit donne le ton :. Comme l'explique l'utilisateur Danxoln, "les exclusivités Xbox se sont succédées et je n'ai jamais eu l'intention d'acheter une Xbox. Je n'avais même pas terminé un tiers du Direct que je faisais déjà des recherches sur la Xbox Series S, le Games Pass et ma propre manette personnalisée."Bien qu'il ne s'agisse que d'un seul fil de discussion, le subreddit Starfield a été parsemé de réactions similaires au cours des derniers jours, avec des sujets intituléset. Qu'il s'agisse de bonne foi ou d'une bonne modération, ces conversations sont largement épargnées par la guerre des consoles, et sont principalement constituées de personnes enthousiastes à l'idée de Starfield qui demandent des conseils sur l'écosystème actuel de la Xbox.En revanche, certains adeptes des jeux sur PC se rebiffent. Même si j'adore les jeux sur PC et qu'il y a de fortes chances que je joue à Starfield sur mon propre ordinateur de bureau le 6 septembre, certains prétendent qu'il est possible de monter un PC aux performances équivalentes pour le même prix qu'un Series X. Je suis désolé, mais nous n'en sommes pas encore là.Le plus drôle dans tout ça, c'est que les nombreux fans de PlayStation qui se tournent vers les consoles Microsoft pour Starfield semblent aller à l'encontre. En toute franchise envers Phil, tous ces fans de PlayStation continueront probablement à acheter des jeux multiplateformes sur leur console préférée, mais cela n'a pas empêché quelques commentaires du type "Phil Spencer avait tort" de voir le jour.(Image credit: Insomniac Games)Le PlayStation Showcase de Sony, quant à lui, n'a peut-être pas atteint les mêmes sommets que son concurrent direct, mais Marvel's Spider-Man 2 semble fantastique (prévu plus tard cette année), tout comme le remake de Metal Gear Solid 3 (également prévu en 2023), Phantom Blaze Zero (pour l'instant sans fenêtre de lancement confirmée, mais peut-être en 2024), et Final Fantasy Rebirth (2024).Par ailleurs, de Cocoon à Thirsty Suitors, Prince of Persia : The Lost Crown, Avowed, Little Kitty Big City, Star Wars Outlaws, Senua's Saga : Hellblade 2, Like a Dragon Infinite Wealth, Still Wakes the Deep, Dungeons of Hinterberg, Tekken 8 et Towerborne, 2024 a déjà beaucoup, beaucoup à offrir, et nous ne sommes même pas encore à la moitié de l'année. Et c'est sans compter les titres qui n'ont pas fait leur apparition au Summer Game Fest cette année - Rise of the Ronin, Ark 2 et Frostpunk 2, pour ne citer que quelques-uns de mes jeux les plus attendus.(Image credit: Team Ninja)Ainsi, quel que soit le pavillon sur lequel vous portez vos couleurs, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que l'avenir est prometteur en ce qui concerne les nouveaux jeux à venir. Les restrictions imposées aux studios de jeux par la pandémie mondiale, et la longue ombre portée de ces contraintes, ont retardé les calendriers de sortie de nombreux jeux au cours des dernières années. Je suis réticent à dire que nous avons franchi le cap à ce stade, mais je ne pense pas qu'il soit exagéré de suggérer que 2024 pourrait être la meilleure année pour les jeux de cette décennie.Sources : GamesRadar+