Jeux Video

J'avoue que je m'attendais à une daube bien crade à l'annonce mais d'après les premiers retours, ce serait plutôt sympa dans la structure et la fidélité de l’œuvre (et un mélange qui passe entre action/enquête).Pas un AAA mais on pourrait repartir avec une adaptation au moins "cool" en fin d'année :- Prend place entre le 2 & 3- Plus de 30h de jeu- Dialogues à choix multiples (dont Pacifique)- Possibilité d'améliorer armes et armures- Plein de quêtes secondaires