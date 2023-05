C'est le 7 Juillet que sortira l'OST de Final Fantasy XVI, soit deux semaines apres la sortie du jeu. Il ne faudra donc pas attendre longtemps (contrairement a FF7R) pour profiter des musiques en dehors de sa PS5.Cette derniere sortira en deux version et sera composé de 7 CD ainsi qu'un artbook. La version ultime contiendra un CD bonus avec des chansons entendable lors de certaines cutscenes. Le theme principal, "Tsuki Wo Miteita - Moongazing" ne sera pas inclus.

posted the 05/01/2023 at 03:39 PM by guiguif