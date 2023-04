Profondeur de jeu : néant.Et bordel, j'arrive pas à lâcher le truc, c'est devenu mon main game sur mobileEntre ça et Picross, je me fais vieux faut avouer.A deux doigts de rejoindre les retraités sur Facebook.Par contre, si y a des fans qui veulent pas débourser 1€ dans cette connerie et gratter des dés x100 chaque jour + trade, y a du monde ici :Bon allez, faut bosser aussi maintenant...

posted the 04/26/2023 at 07:14 AM by shanks