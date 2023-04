Nouveau top aujourd'hui ! Pas eu le temps ce week-end alors je me rattrape. J'avais déjà fait un top 20 sur les niveaux que je trouve les plus hard dans l'eau et qui date, voici le même principe mais cette fois avec les niveaux dans les cieux ! Pas un top 20 cette fois ci mais un top 10 car j'avoue que j'en ai pas trouvé 20 x)10)- On commence en douceur avec la Forteresse Cloudrunner de SF Adventures. Ptérodactyle oblige, la forteresse se trouve dans les cieux. Le problème, c'est que Fox se fait capturé et devra enfiler un costume Sharpclaw pour duper les gardes, qui sont quand même un peu concon faut le dire xD.J'ai surtout galère à l'époque quand faut retrouver les bébés de la reine, ne sachant pas où se trouver le dernier, il m'a fallut recommencer pas mal de fois !9)- Un niveau que j'aime pas particulièrement, mais aussi qui est difficile, surtout avec ces espèces de guerrier avec masse de PV et qu'un font vachement mal ! Le niveau est également assez labyrinthique et je tombais dans le vide un nombre incalculable de fois ! Bon après, j'étais minot quand je l'ai fais, peut être que ça irai mieux aujourd'hui qui sait ?8 )- Un niveau génial mais aussi bien difficile. Final Fortress est le dernier niveau du jeu avant le boss. Un passage particulièrement délicat en plus des gros robots sac à PV et qui font bien mal, c'est celui où on est sur les rails avec des lasers qui nous tirent dessus ! Pas évident la première fois... La musique est géniale aussi, dur certe mais jouissif !7)- Un niveau ABOMINABLE de Mario Sunshine, le fameux niveau du pachinko ou faut récupérer les pièces rouges. Responsable de nombreuses chutes injustes dans le vide, c'est un niveau du démon ya pas de doute !6)- Je pense sans trop prendre de risque que c'est la course la plus difficile du jeu. Elle est géniale certe mais qu'est ce qu'elle est dur, c'est un peu la Rainbow Road de ce jeu quoi. Les raccourcis sont hyper dur à prendre en plus de ça et les chutes dans le vide arrivent très souvent ! Que dire aussi de l'affrontement du boss, l'espèce de Rat qui envoie que des bombes...5)- Un jeu qui revient assez souvent dans mes tops. Ce niveau du Domaine Nuageux est vraiment difficile, surtout pour le compléter à 100 % et avoir toutes les gemmes lumineuses. Un passage particulièrement délicat est celui où il faut récupérer une gemme lumineuse pendant le temps imparti, dans un espèce de tube avec des pièges pour nous retarder... L'enfer, il m'a fallut une dizaines d'essais pour y arriver ! Également le passage avec les plate-formes pivotantes, ou on tombe dans le trou 1 fois sur 2.4)- Le dernier niveau du jeu est un pur enfer ! Pour le débloquer, il faudra récupérer toutes les lettres KONG et réussir les niveaux K déjà bien difficile. Les plate-formes sont très vicieuses et il n'y a aucun checkpoint !3)- Alors celui là, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce niveau de Satan... La perspective des sauts est vraiment pas évidente et trop souvent, on tombe dans le trou comme un con... En plus de ça, le niveau est long, mais LONG ! Et si je me rappel bien, il n'y a pas de chekpoint. C'est clairement un des niveaux de Crash le plus hard des 3 jeux de ND.2)- Le dernier donjon du jeu avant le boss final. C'est un véritable casse tête ce temple. Il faudra récupérer les 3 fragments de la Triforce, le souci c'est que les pièces sont bloquées et il faudra jouer avec un genre de casse tête infernal pour y parvenir, sauf que des fois, on peut se retrouver bloqué et faudra recommencer. J'y ai passé peut être 1 h 30 dans ce machin à résoudre tout le bordel et me triturer les méninges. Très dur oui mais on peut pas vouloir à Nintendo car l'idée est excellente !1)- Ça bouge pas, première place pour ce niveau extrêmement difficile. Enfin même tout le monde en fait. Le passage avec les partitions de musiques, les moines, ces foutus sauterelles....Ya que le boss qui n'est pas très compliqué et heureusement. Tout le reste est vraiment chaud, et vous allez y laisser des vies voire des continues. Heureusement que les musiques sont géniales pour faire passer la pilule. Et dire que c'est encore pire après...J'espère que ce top vous aura plu, bonne semaine !