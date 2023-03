Annoncé en 2019 par le studio Daedalic, Le Seigneur des Anneaux : Gollum pourrait paraitre sur PC et consoles dans les mois à venir.Faisant évidemment partie du lore du Seigneur des Anneaux, ce titre reste assez attendu par des millions de fans à travers le monde, malgré des bandes-annonces pas toujours alléchantes. Après plusieurs reports, nous ne pouvions nous fier qu’à un vague « 2023 » quant à la période de commercialisation du soft, mais il se pourrait que la date de sortie ait fuitée directement via une bande-annonce supposée rester secrète.En effet, certains utilisateurs ont réussi à dénicher une vidéo sur la chaîne YouTube 3goo. Censé ne pas être visible de tous car en « non répertoriée », ce trailer a donc bel et bien fait surface et propose un aperçu inédit du titre. On peut ainsi se délecter de quelques visuels du monde, de la présence de certains personnages, de diverses images de gameplay, mais aussi et surtout d’une date ! À en croire cette bande-annonce, Le Seigneur des Anneaux : Gollum devrait paraitre dès le 22 juin prochain.Pour rappel, ce soft mettra évidemment en scène le célèbre porteur de l’Anneau dans une aventure qui semble être plus axée sur l’exploration de différents environnements avec une touche d’infiltration, plutôt que sur de l’action pure et dure. Quoi qu’il en soit, il faudra évidemment attendre une prochaine prise de parole des développeurs avant de considérer la date de sortie comme officielle.Ainsi, Le Seigneur des Anneaux : Gollum est actuellement prévu pour 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.