Nouveau top et cette fois je vais vous parler de petits détails vulgaire ou coquin dans les jeux vidéos que vous avez peut être manqué.10)- Vous pouvez voir des gens faire l'amour dans les voitures avec même des traces de main sur les vitres !9)si vous retourner dans la chambre de Michael, vous pouvez surprendre sa femme en train de se faire du bien parfois x)8 ): Quand vous casser le mur dans les réserves du Pinguoin au Iceberg Lounge, le mot deviendra "clunge". Je vous laisse allez chercher ce que ça veut dire pour ceux qui savent pas"à 3:48 de vidéo"7)- Vous pouvez matté une femme dans son bain par la serrure et même ouvrir la porte, elle sera gênée de vous voir, proposez lui votre compagnie mais elle vous dira en restant aimable qu'elle aimerait rester seule. Si vous insistez trop, et rester dans la pièce, le Game Over apparaîtra pour incivilité.6)Un patient peut être vu en train de se "fap fap" dans les chiottes devant pleins de cadavre....5)- Quand Fox voit Krystal pour la première fois, il la matte de long en large et ouvre la bouche. Puis Peppy lui dit de reprendre ses esprits.4)- Une texture du jeu a une forme particulière...A 4:14 de la vidéo3)Dans la chambre privée de Sam, quand il est sur son lit, si vous placez la caméra vers son entrejambe il se cachera, si vous continuez, vous fera un doigt et si vous persister, il vous mettra carrément un coup de poing virtuel !3 Bis)- Si vous essayez de regarder sous la jupe de votre personnage, elle mettra un coup de pied qui replacera la caméra, si vous insistez encore, vous traitera de tous les noms et si vous persistez encore et encore, pervers que vous êtes, elle vous tuera !2)On peut surprendre une femme la nuit en train de donner des fessées à son mari. Si vous rester trop longtemps, elle finira par vous voir et fermera les rideaux.1)- De nombreuses phrases vulgaire peuvent être entendues par les prostituées à noter :"Je suis toute... mouillée" quand il pleut. "Ta des yeux de serpent, mais a tu la langue qui va avec ?" Tes un type vulgaire je le lis sur ta tronche et d'autre joyeuseté. Et dans une des quêtes de BAW du DLC, nommé des "burnes de granit" un papi a voller les bijoux de famille d'une statue. Je vous laisse voir cette quête si vous l'avez jamais fait !Voilà, j'espère que ce top "rigolo" vous aura pluBon week-end !