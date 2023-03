Nouveau top et parce que dans l'univers des jeux vidéos, il n'y a pas que des coups de cœur, il ya aussi des déception, des jeux qui nous ont hyper et qui au final se sont révélés très décevant.Avis purement subjectif évidemment.- Pas un mauvais jeu en soit, mais juste un jeu qui a beaucoup de retard face à d'autres jeux du genre. Je regrette surtout le faible nombre de créatures et l'aventure solo vraiment nul et très courte.- C'est pas encore avec ce jeu qu'on aura une bonne adaptation de Batman en 3D...- Il m'a un peu déçu comparer à l'épisode PS1. Pas désagréable à faire mais pas au niveau de l'opus sur PlayStation.- Shadow avec des flingues c'était plutôt classe. Mais le gameplay ne suivait pas vraiment, cette caméra atroce mon dieu... Les missions étaient trop répétitive et le jeu n'était pas super joli avec ses environnements gris/marron.- Une gigantesque déception celui là... Gameplay beat them all immonde et répétitif as fuck contre des hordes de macaques tous plus infecte les uns que les autres. L'histoire était très sympa à suivre néanmoins mais pas suffisant pour en faire un bon jeu.- C'est moche, chiant, répétitif et nul. Et dire qu'on aurait pus avoir un sacré jeu avec des dragons...- Un des pire jeux de la Xbox 360. Je me forçais à continuer parce que l'univers était plutôt intéressant mais le reste m'a fait lâcher l'affaire. Je me souviens d'un défaut immonde qui était que quand on mourrait, il.fallait toujours attendre que l'espèce d'ange nous ramène au ciel. Et c'était insupportable car ça arrivait très souvent et ça durait des plombes. Les combats étaient un bordel sans nom également.- L'un des pires Sonic en 3D. Et non, tes jolis graphismes et ta bonne OST ne suffisent pas à sauver le bateau du naufrage. Une catastrophe. Heureusement qu'un pote me l'avait prêté, jamais jaurai digéré claqué 50 balles pour cet étron.- Campagne avec le Marines plutôt cool mais ça se gate avec le Predator jusqu'à devenir tout pourri avec l'Alien. Dommage...- Ça aurait pu être un FPS sympa mais malheureusement il n'en est rien de tout ça. C'est pas très beau, bourré de bug et ça rame. Dommage parce que le contexte est plutôt réussi.La deuxième partie prochainement