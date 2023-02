J'ai lu cette news aujourd'hui, pour des raison de représentation raciales jugés offensante, Disney rééxamine toute ses ses bandes dessinées sortie et va interdire d'en republier un certains nombres.



Don Rosa, l'auteur de la jeunesse de Picsou a reçu un courrier lui precisant que deux des histoire qu'il a écrit comportant le personnage de Bombi le Zombie ainsi qu'un méchant prêtre vaudou en afrique ne seront plus rééditées.



Cette décision est d'un ridicule sans nom vu que cet episode de la jeunesse de Picsou est la pierre angulaire de l'évolution du personnage, celui où il va trop loin pour le profit en brulant un village indigène qui lui a résisté en en manipulant ses habitant pour leur voler leurs terres, perd sa famille à cause de ça et a tellement honte de ses actes qu'il se coupe de ses proches pendant des années avant de recommencer à vivre grace à ses neveux et à se racheter en restant toujours juste après celà.



Cette decision de disney est ni plus ni moins que de la censure vu que le recit condamne totalement l'attitude colonialiste du personnage et est une critique de celle-çi.

Quand à la représentation des personnages africains, ce sont des personnages créés dans les années 50, l'histoire est supposée se passer dans les années 20 et utilise une imagerie pulp fantasmée comme les films noirs montre une image fantasmée des detectives et des gangsters qui n'est pas réaliste mais est supposée depayser.



L'irrespect de Disney envers Don Rosa n'a decidement pas de limite. Ils lui ont déjà toujours refusé tout droit d'auteur et d'exploitation sur la Jeunesse de Piscou et toute les histoires qu'il a écrit chez disney et on pillé et édulcoré ses idées pour la version 2017 de la Bande à Picsou (que Don Rosa deteste) sans même le créditer





Sinon étant donné que les personnages de ces 2 histoires sont la création de Carl Barks, il faut s'attendre à ce que les BD de Barks où les personnages apparaissent soient aussi concernées par cette censure (surtout que dans la BD de Barks, Picsou n'a pas honte de son attitude contrairement à ses neveux qui le critiquait, Bark les ayant écrit dans les années 50 et que le personnage y représentait une vision passéiste) et surement un paquet d'histoires écrites dans les années 50/60.



Bref si vous voulez vous procurer les intégrales de Don Rosa (et de Barks dans la lignée), depechez vous, car les prochaines éditions des intégrales ne comprendront plus ces histoires (déjà que les édition françaises étaient parmis les seuls au mondes à créditer les scenaristes et dessinateurs des histoires disney en temps qu'auteur de ces dernières, a respecter les droits d'auteurs en leur reversant des droit d'utilisation et à ne pas en censurer les dessins).