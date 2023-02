Honnêtement mes 4/5 premières heures sur le jeu se passaient bien mais depuis que je suis dans la zone ouverte, en particulier la seconde, c'est la foire aux bugs.Coinçage dans les décors, parfois l'impossibilité de changer de pouvoir sans devoir recharger une save, ennemis qui restent plantés devant moi comme des cons, arme qui ne s'affichent pas et le jeu qui plante quand je veux passer certaines armes du stock a l'inventaire, ce qui fut le point qui vient de me faire lacher le jeu.Je recommande donc d'attendre encore 1 ou 2 patch car même avec le day one deja dispo c'est n'imp.C'est dommage car c'est justement depuis que je suis sorti de la partie linéaire que je commençais a vraiment apprécier Atomic Hearts, qui meme si il ne vaut pas les jeux dont il s'inspire, est quand même sympathique. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté un jeu autant fini a la truelle a la sortie au point de vouloir arrêter.Je me demande si la presse passera outre tout ces problèmes.Ah et pour tout les fans du "Brasier de Moucheux" de Xenoblade 3, Atomic Hearts vous propose une nouvelle insulte a mettre dans votre répertoire " Putain de Méchoui"