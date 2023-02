Moyenne 3,2/5M. Night Shyamalan signe l’un de ses meilleurs films depuis longtemps.Oui, tout le monde crie au grand retour de Shyamalan depuis des années, mais promis, cette fois c'est différent. Thriller tendu, cauchemar malicieux et réflexion sur son propre cinéma : Knock at the Cabin est son meilleur film depuis bien longtemps, et un passionnant miroir à son chef-d'œuvre Signes.Le meilleur film de M. Night Shyamalan depuis longtemps. Un thriller fantastique tendu, haletant avec un Dave Bautista impressionnant.M. Night Shyamalan revient en très grande forme avec ce nouveau film d’horreur, sans doute le plus désespéré, le plus glaçant et le plus nihiliste de sa carrière.L’ancien catcheur star des « Gardiens de la galaxie », également vu dans le récent « Glass onion », joue, tout en douceur et délicatesse, un personnage gentil et sincèrement convaincu de la réalité de ses présages, poussé aux dernières extrémités par ses convictions.Dans «Knock at the Cabin», le cinéaste met brillamment en scène l’impossible choix d’une famille forcée par quatre énergumènes de sacrifier l’un de ses membres pour éviter une hypothétique fin du monde. Un casse-tête littéral.A l’aide d’une mise en scène aussi précise qu’inventive, Shy fait de cette série B en quasi huis clos, un sommet de tension électrique.Knock at the Cabin souffre (...) de ce type d’écriture qui, scène après scène, semble inventer ses propres règles, éventuellement les annuler, sous couvert de relancer la tension. En résulte une fiction à la fois forclose, remisant commodément la sanction du réel dans les lointaines régions du hors champ, et surtout performative, puisque le dire supplante l’action.On ne sait pas sur quel pied danser. S’agit-il d’une métaphore du trumpisme? Un complot contre le progressisme, assiégé par des forces rétrogrades? Une thérapie de conversion hardcore? Le savoir-faire de Shyamalan est intact mais on peine à comprendre où il veut en venir.La singularité de l’œuvre tient dans la nature du « débat » qui oppose les deux parties.L’hybridation des genres de Shyamalan atteint un degré paroxystique : du huis clos, il conserve la claustration, de l’épouvante, une épure plastique, et de la parabole eschatologique, la sécheresse. Le tout déçoit quelque peu, malgré quelques belles fissures.Knock at the Cabin entortille avec brio les motifs shyamalaniens pour en extraire une forme de substrat théorique.Après une bonne série B (« Old »), revoici Shyamalan au pire de sa forme, cinématographiquement paralysé par un mysticisme de pacotille. De peu d’effroi, son conte horrifique rend stupide une question pourtant légitime : que vaut une vie quand toute l’humanité est en danger ?Omniprésente dans son œuvre, la question de la foi se discute sans vertige dans un huis clos biblico-bébête, bavard et répétitif, ponctué par des flash-back laborieux qui tiennent du remplissage.