L'équipe fondatrice de la société basée à Leamington Spa, au Royaume-Uni, est dirigée par l'ancien directeur de la création de Forza Horizon, Mike Brown, qui occupe les fonctions de directeur de la création et de chef de studio.La start-up a déclaré qu'elle avait obtenu un important financement d'amorçage et que son premier jeu serait un nouveau titre haut de gamme en monde ouvert pour consoles et PC, bien que l'annonce de mardi n'ait pas confirmé s'il s'agissait d'un jeu de course.L'équipe de direction de Maverick comprend également le directeur de l'exploitation Harinder Sangha, qui était auparavant co-directeur du studio Sumo Digital Leamington, et le producteur exécutif Tom Butcher, qui était auparavant producteur principal chez Playground.Son directeur de la technologie, Matt Craven, était le directeur technique de Playground, son directeur du contenu, Gareth Harwood, était le directeur artistique technique du studio Xbox, et le directeur audio, Fraser Strachan, occupait le même poste chez le développeur de Forza.L'ancien directeur artistique du studio Playground, Ben Penrose, est le directeur artistique de Maverick, tandis que l'ancienne directrice du design d'expérience EA, Elly Marshall, est la directrice UX/UI de la société."Notre objectif est de faire de Maverick Games un studio que les gens vont aimer", a déclaré M. Brown. "Pour les joueurs, nous sommes déjà à l'œuvre sur un titre passionnant de très haute qualité, et pour les développeurs, nous construisons un foyer où chacun est encouragé à prendre des risques, à être curieux, à être créatif, à être innovant, à être lui-même, et surtout - à être un Maverick."