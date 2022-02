les annonces de formation de nouveaux studio AAA se sont succéder au cour des dernieres anneeShinobi s'est affairé a nous concocter un "petit" recap de tout les studio AAA nouvellement formé ,et il en decompte 24 !du solo du multi il y en aura pour tout les gouts,fondé en 2021Nouveau studio AAA indépendant composé de talents de PlayStation, Infinity Ward, Naughty Dog, Sony Santa Monica et autres, développant un nouveau titre d'action-aventure.,fondé en 2019Cette équipe est dirigée par Glen Schofield, un vétéran de Dead Space, et développe The Callisto Protocol, un jeu de survie et d'horreur de science-fiction à un seul joueur. Son lancement est actuellement prévu pour 2022.,fondé en 2020Ce nouveau studio AAA indépendant travaille sur une toute nouvelle IP avec un " grand éditeur occidental ". L'équipe est composée de nombreux vétérans de l'industrie qui ont travaillé sur des jeux comme Titanfall 2, GTA V, RDR2, COD4, etc.,fondé en 2021Un nouveau studio indépendant fondé par Jade Raymond, vétéran d'Assassin's Creed, qui comprend l'ancien directeur narratif d'AC Corey May et de nombreux autres membres d'Ubisoft. L'équipe crée une nouvelle ip pour PlayStation.,fondé en 2020Un autre nouveau studio indépendant, composé de vétérans de Call of Duty, Treyarch, DICE, y compris l'ancien directeur Jason Blundell, travaillant sur une ip originale AAA "révolutionnaire" pour PlayStation.,fondé en 2019Il s'agit du nouveau studio de 2K basé dans la Silicon Valley, fondé par Michael Condrey (Sledgehammer Games) et composé de nombreux vétérans de Blizzard, EA, Rockstar et autres. Ils créent une new ip.,fondé en 2019Dirigée par James Ohlen (concepteur principal sur Baldur's Gate, KOTOR, DAO), l'équipe de Wizards of the Coast est composée de vétérans de l'industrie, dont BioWare et Naughty Dog, qui créent un nouveau RPG de science-fiction AAA original.,fondé en 2019Ce studio développe le prochain opus de la série Bioshock, acclamée par la critique. L'équipe est composée de vétérans des précédents jeux Bioshock et d'autres studios comme CDPR, Ubisoft, Crystal Dynamics et bien d'autres.,fondé en 2018Opérant sous la branche "ProbablyMonsters", ce nouveau studio indépendant est composé de talents de Bungie, Sucker Punch, Infinity Ward et plus encore, l'équipe crée une "nouvelle IP multijoueur AAA" pour PlayStation.2 studio1 er studio "Cauldron Studios" => Également sous la bannière " ProbablyMonsters ", ce studio AAA est dirigé par d'anciens directeurs de Bungie et de Halo et développe un " jeu d'aventure et d'action à joueur unique " qui " évoluera avec et autour du joueur ".2eme studio => Troisième studio sous le nom de ProbablyMonsters, cette équipe anonyme spécialisée dans les jeux de rôle et dirigée par d'anciens de Runic Games et de Gearbox crée une "expérience de coopération en monde ouvert de nouvelle génération qui rassemblera les joueurs".,fondé en 2021Propriété de Digital Bros Studio, ce développeur est composé de vétérans d'Ubisoft, de Capcom, de WB Games Montreal et d'autres, et crée un nouveau jeu de rôle solo basé sur une "ip totalement originale".,fondé en 2020Ce nouveau studio indépendant développe un jeu de tir AAA "unique" et est composé de nombreux anciens développeurs d'Ubisoft, EA, WB, Cloud Imperium et autres.,fondé en 2018Ce nouveau studio indépendant, dirigé par l'ancien patron d'EA/DICE Patrick Söderlund, a récemment annoncé ARC Raiders, un jeu de tir à la troisième personne en coopération F2P qui sortira cette année.,fondé en 2018Dirigé par l'ancien directeur de la création de COD et Dead Space, Bret Robbins, ce studio basé à San Rafeal est en train de créer une nouvelle IP AAA. Des talents de Starbreeze, Insomniac, Telltale et d'autres sont également à bord.,fondé en 2021Un nouveau studio indépendant dirigé par Casey Hudson, ancien directeur de KOTOR et Mass Effect. L'équipe développe une "toute nouvelle ip".,fondé en 2020Il s'agit d'un studio indépendant formé par des vétérans d'Ubisoft et de BioWare, dont l'ancien directeur créatif de Dragon Age, Mike Laidlaw. L'équipe travaille sur son premier jeu multiplateforme "triple I".,fondé en 2016Studio indépendant fondé par Lezlie Benzies, vétéran de Rockstar, qui crée un nouveau jeu AAA de science-fiction en monde ouvert intitulé "Everywhere". L'équipe s'est agrandie et compte désormais plus de 400 développeurs (depuis 2020).,fondé en 2020Nouveau studio indépendant fondé par des vétérans de Respawn, Bungie, Blizzard et Naughty Dog pour le développement d'un FPS AAA axé sur le PvP.,fondé en 2020Ce studio indépendant est dirigé par Christofer Sundberg, cofondateur d'Avalanche Studios. Ils créent un nouveau jeu d'action AAA à monde ouvert similaire à Just Cause.,fondé en 2019Dirigé par le directeur de la création de Spec Ops : The Line, Cory Davis, et le guitariste de Nine Inch Nails, Robin Finck, ce studio travaille sur un jeu AAA solo d'"horreur cosmique".Ce studio développe un nouveau jeu Marvel "narratif, d'action et d'aventure à grand spectacle". L'équipe a été formée par les vétérans de Naughty Dog et EA, Amy Hennig et Julian Beak.,fondé en 2021studio 1=> Ce studio sans nom est dirigé par l'ancien chef de studio de Monolith Productions, Kevin Stephens. Ce développeur crée un nouveau jeu d'action-aventure à monde ouvert.studio 2 => Autre studio EA actuellement sans nom, cette équipe a été formée dans le but de développer des jeux à la première personne. Le studio est dirigé par l'ancien co-créateur de Halo, Marcus Lehto, qui occupe le poste de directeur de jeu.,fondé en 2021Cette nouvelle équipe d'IO Interactive rejoint les bureaux d'IOI à Copenhague et à Malmö en tant que studio et travaille actuellement sur une nouvelle ip non annoncée.