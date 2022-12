haste broken worlds est un jeu en cours de développement ou le but est de traverser des niveaux parmi les plus apocalyptiques que l'on puisse imaginer, et cela le plus vite possible.Le jeu est développé par LandFALL game connu principalement pour les TABS. D’âpres ce que les développeurs disent, on pourra normalement jouer aux jeu aussi en multijoueur.Ce jeu représente tout ce que les fans de sonic auraient voulu avoir. Je pense que vous êtes aux courant. Autant bien que moi, mais depuis le passage à la 3D, c'est un peu compliqué pour la mascotte de SEGA. Bon il y a plein de raisons à cela, mais globalement il suffis de voir Sonic frontière ou la sensation de vitesse n'est juste pas vraiment là.Surtout si on compare avec haste ou déjà durant les versions prototype, le feeling de jeu a été poussé à son maximum. Enfin presque à son maximum oui, car les bruitages aussi rajoutent a cette fameuse sensation de vitesse.Attention, ne me faite pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sur qu'on va vite sur Sonic,c'est juste qu'on ne le ressent tout simplement pas. D'ailleurs, cette vitesse effective rajoute à un autre problème car les terrains sont généralement étroits et la maniabilité de Sonic couplée à sa vitesse, fait que les joueurs se prennent souvent tous les mur. Et ce problème Haste n'a pas l'air de l'avoir car ici, les terrains ont l'air plutôt larges et réfléchis par rapport à cette dite vitesse. De plus, la maniabilité du personnage en lui même fait qu'a haute vitesse il tournera plus lentement mais pas trop non plus.De ce que je vois,ils ont l'air d'avoir trouvé un bon équilibre. Voila pourquoi je dis que.Ce jeux indépendant va faire mieux que sonic !prévu sur pc tout d’abord, mais ont est clairement pas à l’abri de versions console (même switch) les dev on déjà porté des jeux dessus.