Salut, j'recheche un bon clavier pour jouer, mais aussi pour écrire



J'aime pas trop les claviers avec des touches qui sont trop hautes, j'préfère ceux avec les touches basses et plates ( clavier low profile)



Et j'aime pas les interrupteur "clicky" qui font clique, ni les claviers à l'ancienne (membranes)



J'aime bien les claviers avec interrupteur cherry de chez corsair (linéaire j'crois)



Surtout le K60 RGB PRO avec une sensation de toucher hyper agréable et douce.



Et le RGB ça m'dérange pas, mais c'est pas important.



Et surtout un clavier sans fil, ou alors avec cable qui peut se débrancher.



J'aime bien aussi quand les touches elles sont hyper lisses, j'aime pas trop quand c'est rugueux, même si le matériel utilisé pour fabriqué les touches sont de meilleur qualité.



En gros j'veux juste un clavier simple, sobre,couleur noir si possible, (low profile) touches basses et plates, mécanique, sans fil, avec la même sensation doux et lisse au toucher et surtout à l'appuie que le K60 RGB PRO.(Qui est filaire, c'est pour ça que j'l'ai pas pris)Le K70 RGB PRO est bien mais les touches elles sont trop hautes, dommages, et j'sais pas si c'est les même interrupteur que le K60



Y a le Logitech MX mechanical, il a l'air bien, simple et sobre, touches basses comme j'ai l'habitude( il est en gris, j'préfère les claviers noir, mais pas grave), mais pour le toucher je sais pas trop, et en azerty linéaire c'est plus disponible en vente sur le site de logitech.(J'me suis dis, j'commande en qwerty linéaire et puis ensuite j'inverse les touches a-q, z-w, etc mais j'sais pas trop si c'est une bonne idée)